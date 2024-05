ファミリーマートは初の沖縄そばをモチーフにした、かつおとソーキ味のうまみ深い和風スープが楽しめる「ファミマル かつおとソーキ味 沖縄風そば」を販売中です。

ファミリーマート「ファミマル かつおとソーキ味 沖縄風そば」

価格:198円(税込213円)

発売日:2024年5月7日(火)

発売地域:全国のファミリーマート

“家族の日常を豊かにする”加工食品や菓子、日用品、飲料などの「ファミマル」

そんな「ファミマル」シリーズに新作「ファミマル かつおとソーキ味 沖縄風そば」が登場!

「ファミマル かつおとソーキ味 沖縄風そば」は、なめらかで歯ごたえのある麺に、かつおとソーキの味わい深い和風スープがおいしい沖縄風そばです。

パッケージでもかつおとソーキ味が打ち出されており、沖縄そばに欠かせない味付豚肉や紅しょうがなど、沖縄そばを感じられる味わいを楽しめます。

ポークとチキンをベースに、かつおが利いたすっきりとして味わい深いスープが特長の「ファミマル かつおとソーキ味 沖縄風そば」は全国のファミリーマートで2024年5月7日(火)から販売中です。

※画像はイメージです。

※軽減税率対象商品につき、税込価格は消費税8%にて表示しています。

※店舗によって取り扱いのない場合があります。

