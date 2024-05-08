本日の予定【発言・イベント】
12:35 日本10年利付国債入札（2兆6000億円程度）
17:30 植田日銀総裁、読売国際経済懇話会（YIES）で講演
21:00 ウンシュ・ベルギー中銀総裁、講演
23:30 米週間原油在庫統計
9日0:00 ジェファーソンFRB副議長、経済学に関する討論会参加（質疑応答あり）
0:45 コリンズ・ボストン連銀総裁、講演（質疑応答あり）
2:00 デコス・スペイン中銀総裁、講演
米10年債入札（420億ドル）
2:30 クックFRB理事、FRB半期金融安定報告について説明（質疑応答あり）
欧米主要企業決算
BMW、アンハイザーブッシュインベブ、ウーバー、アーム
※予定は変更することがあります
17:30 植田日銀総裁、読売国際経済懇話会（YIES）で講演
21:00 ウンシュ・ベルギー中銀総裁、講演
23:30 米週間原油在庫統計
9日0:00 ジェファーソンFRB副議長、経済学に関する討論会参加（質疑応答あり）
0:45 コリンズ・ボストン連銀総裁、講演（質疑応答あり）
2:00 デコス・スペイン中銀総裁、講演
米10年債入札（420億ドル）
2:30 クックFRB理事、FRB半期金融安定報告について説明（質疑応答あり）
欧米主要企業決算
BMW、アンハイザーブッシュインベブ、ウーバー、アーム
※予定は変更することがあります