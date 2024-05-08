　8日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比180円安の3万8700円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

41252.42円　　ボリンジャーバンド3σ
40407.21円　　ボリンジャーバンド2σ
39575.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
39562.01円　　ボリンジャーバンド1σ
38835.10円　　7日日経平均株価現物終値
38735.00円　　一目均衡表・基準線
38716.80円　　25日移動平均
38700.00円　　8日夜間取引終値
38490.00円　　5日移動平均
38356.00円　　75日移動平均
38100.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38040.00円　　一目均衡表・転換線
37871.59円　　ボリンジャーバンド-1σ
37026.39円　　ボリンジャーバンド2σ
36181.18円　　ボリンジャーバンド3σ
34745.20円　　200日移動平均


株探ニュース