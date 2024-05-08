日経225先物テクニカルポイント（8日夜間取引終了時点）
8日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比180円安の3万8700円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
41252.42円 ボリンジャーバンド3σ
40407.21円 ボリンジャーバンド2σ
39575.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
39562.01円 ボリンジャーバンド1σ
38835.10円 7日日経平均株価現物終値
38735.00円 一目均衡表・基準線
38716.80円 25日移動平均
38700.00円 8日夜間取引終値
38490.00円 5日移動平均
38356.00円 75日移動平均
38100.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38040.00円 一目均衡表・転換線
37871.59円 ボリンジャーバンド-1σ
37026.39円 ボリンジャーバンド2σ
36181.18円 ボリンジャーバンド3σ
34745.20円 200日移動平均
株探ニュース
41252.42円 ボリンジャーバンド3σ
40407.21円 ボリンジャーバンド2σ
39575.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
39562.01円 ボリンジャーバンド1σ
38835.10円 7日日経平均株価現物終値
38735.00円 一目均衡表・基準線
38716.80円 25日移動平均
38700.00円 8日夜間取引終値
38490.00円 5日移動平均
38356.00円 75日移動平均
38100.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38040.00円 一目均衡表・転換線
37871.59円 ボリンジャーバンド-1σ
37026.39円 ボリンジャーバンド2σ
36181.18円 ボリンジャーバンド3σ
34745.20円 200日移動平均
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