àÄë²¦á¥í¥Ö¡¦¥«¡¼¥Þ¥ó¤¬³ÑÅÄ¿®Ï¯¤òÁò¤Ã¤¿¹éÌäµ»¡Ö´éÌÌ¥Ò¥¶Íî¤È¤·¡×¤ÎÀïØË¡ª
2024Ç¯3·î31Æü¤Ë63ºÐ¤Î¼ã¤µ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥í¥Ö¡¦¥«¡¼¥Þ¥ó¡£Äë²¦¤ÎÀ¨Ì£¤Ï¥ê¥ó¥°¥¹¤Ç¤Î³ÑÅÄ¿®Ï¯Àï¤Ç¤âÈ¯´ø¤µ¤ì¤¿
¡ÚÏ¢ºÜ¡¦1993Ç¯¤Î³ÊÆ®µ»¥Ó¥Ã¥°¥Ð¥ó¡ª¡ÛÂè26²ó¡¡
Î©¤Áµ»³ÊÆ®µ»¤ÎÍº¡¢K-1¡£À¤³¦¤ÎMMA¡ÊÁí¹ç³ÊÆ®µ»¡Ë¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ëUFC¡£UWF·Ï¤«¤éËÜ³ÊÅª¤ÊMMA¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿¥Ñ¥ó¥¯¥é¥¹¡£¤³¤ì¤é¤Ï¤¹¤Ù¤Æ1993Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£¸å¤ÎÇúÈ¯Åª¤Ê¥Ö¡¼¥à¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤Î»þÂå¡¢³ÊÆ®µ»³¦¤Ç¤Ï²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡½¡½¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥í¥Ö¡¦¥«¡¼¥Þ¥ó¤¬Àï¤Ã¤¿¡Öº£À¤µªºÇÂç¤Î·ãÆÍ¡×
¢£UWF¤È¤Î¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼
¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥µ¡¼¤Ï¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò¤·¤ÆÆ®¤¦¡£¤½¤ó¤ÊÅö¤¿¤êÁ°¤Ê¤³¤È¤òÆüËÜ³ÊÆ®µ»³¦¤Ïµö¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£1980Ç¯Âå¸åÈ¾¤«¤é90Ç¯Âå¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÎÏÃ¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¼¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤½¤ì¤Ï³ÊÆ®µ»·Ï¥×¥í¥ì¥¹ÃÄÂÎ UWF¤Î½Ð¸½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢UWF¤ÈÂ¾¤Î³ÊÆ®µ»¤È¤Î¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¤¬ÉÑÈË¤Ëµ¯¤³¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤Ë¤Û¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¤½¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤ÏÁ°²óµ¤·¤¿Æü·ÏÊÆ¹ñ¿Í¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥µ¡¼¡¢¥É¥ó¡¦ÃæÌð¡¦¥Ë¡¼¥ë¥»¥ó¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£¥Ë¡¼¥ë¥»¥ó¤Ï86Ç¯10·î9Æü¡¢¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î¥ê¥ó¥°¤ÇÁ°ÅÄÆüÌÀ¤È°Û¼ï³ÊÆ®µ»Àï¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¡£Â³¤¤¤Æ88Ç¯8·î13Æü¡¢¥ª¥é¥ó¥À¤Î¶õ¼ê²È¥¸¥§¥é¥ë¥É¡¦¥´¥ë¥É¡¼¤¬UWF¤ÎÍÌÀ¥³¥í¥·¥¢¥àÂç²ñ¤ÇÁ°ÅÄÆüÌÀ¤È°Û¼ï³ÊÆ®µ»Àï¤ò¹Ô¤Ê¤¤¡¢¤½¤Î¸å¤â¥×¥í¥ì¥¹¤È³ÊÆ®µ»¤ò¹Ô¤Íè¤·¤Ê¤¬¤éÃÎÌ¾ÅÙ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
³ÊÆ®µ»¤È¥×¥í¥ì¥¹¤Î³Àº¬¤Ê¤É¤Ê¤¤¤ËÅù¤·¤¤»þÂå¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤½¤ó¤ÊÇØ·Ê¤â¤¢¤ê¡¢¥«¡¼¥Þ¥óÍí¤ß¤Î°Û¼ï³ÊÆ®µ»Àï¼Â¸½¤Îµ¡±¿¤ÏÆüÁý¤·¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ö¤â¤·Á°ÅÄÆüÌÀ¤È¥í¥Ö¡¦¥«¡¼¥Þ¥ó¤¬Æ®¤Ã¤¿¤é......¡×
¥ë¡¼¥ë¤Ê¤ÉÆó¤Î¼¡¡£¥×¥í¥ì¥¹¥Õ¥¡¥ó¤Ï¿¿·õ¤ËUWF¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÄë²¦¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤ò¶õÁÛ¤·¡¢Ì´¤È¥í¥Þ¥ó¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
K-1´úÍÈ¤²Á°Ç¯¤Î92Ç¯8·î¤Ë¤Ï¡¢Á°ÅÄÆüÌÀ¤¬Î¨¤¤¤ë¥ê¥ó¥°¥¹¤Çº´ÃÝ²í¾¼¤È¤ÎÂÐÀï¤â¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë
°ìÊý¡¢¥¥Ã¥¯Â¦¤Ë¤â¥×¥í¥ì¥¹¤ÈÍí¤à¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£¥ê¥¢¥ë¤È¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¤¤¤¦°ã¤¤¤Ï¤¢¤ë¤Ë¤»¤è¡¢UWF¤ÈÍí¤á¤Ð¤½¤Î¿Íµ¤¤ËÊØ¾è¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¤¿¤Î¤À¡£80Ç¯ÂåÈ¾¤Ð¤«¤éÉ®¼Ô¤Ï¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ç¥¥Ã¥¯¤òÀ¸´ÑÀï¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢²ñ¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ï¤Þ¤À70Ç¯Âå¤ÎàÉÝ¤¤À¤³¦á¤È¤¤¤¦¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ò°ú¤¤º¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¶ÚÍí¤ß¤Î¥±¥ó¥«¤¬µ¯¤³¤ë¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
89Ç¯10·î21Æü¡¢Á´ÆüËÜ¥¥Ã¥¯¤Î¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ëÂç²ñ¤Ç¥í¥Ö¡¦¥«¡¼¥Þ¥ó¤È¥µ¥à¥½¥óà¥µ¥¤¥¯¥í¥óá¥Í¥°¥í¤Î°Û¼ï³ÊÆ®µ»Àï¤¬¼Â¸½¤·¤¿¤Î¤Ï»þÂå¤ÎÎ®¤ì¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤«¤¤¤¤¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£Á´ÆüËÜ¥¥Ã¥¯¡¢¤¤¤äÆüËÜ¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°³¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¤³¤ì¤¬½é¤á¤Æ¤Î°Û¼ï³ÊÆ®µ»Àï¤À¤Ã¤¿¡£Ìó1¥õ·î¸å¤Î11·î29Æü¤Ë¤Ï¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤ÎÎÙ¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¤ÇUWF¤¬¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¡ØU-COSMOS¡Ù¤ò¹Ô¤Ê¤¦Î®¤ì¤ËÏ¢Æ°¤µ¤»¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×ÏÇ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¤â¤Ã¤È¤â¡¢¥«¡¼¥Þ¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤³¤ì¤¬½é¤á¤Æ¤Î°Û¼ï³ÊÆ®µ»Àï¤Ø¤ÎÄ©Àï¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î1Ç¯È¾Á°¤Ë¤ÏÅìµþ¤Ç¸¸¤Î°Û¼ï³ÊÆ®µ»Àï¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£88Ç¯4·î2Æü¡¢Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿³á¸¶°ìµ³ÄÉÅéµÇ°¶½¹Ô¡Ø88³ÊÆ®µ»¤Îº×Åµ¡Ù¤Ë¤ª¤±¤ë¥¿¥¤ºß½»¤Î¥¤¥é¥ó¿Í¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡¢¥¤¥µ¥Þ¥ë¡¦¥Á¥ã¥ó¥¬¥Ë¡¼¤È¤Î°ìÀï¤¬¤½¤ì¤À¡£
°Û¼ï³ÊÆ®µ»Àï¤ÈÌÃÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥Á¥ã¥ó¥¬¥Ë¡¼¤Ï¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥µ¡¼¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤ÐÉáÄÌ¤Î¥¥Ã¥¯¥ë¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
¤³¤ÎÂç²ñ¤Î¼çºÅ¤Ï¡¢¥«¡¼¥Þ¥ó¤¬¼çÀï¾ì¤È¤¹¤ëÁ´ÆüËÜ¥¥Ã¥¯¤Î¥é¥¤¥Ð¥ëÃÄÂÎ¤Ç¤¢¤ëMAÆüËÜ¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°Ï¢ÌÁ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ö¥Ã¥«¡¼¤ò¥ª¥é¥ó¥À¥¥Ã¥¯³¦¤ÎÉã¡¦¹õºê·ò»þ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿´Ø·¸¤Ç¡¢Ä¶Ë¡µ¬ÅªÁ¼ÃÖ¤È¤·¤Æ¥«¡¼¥Þ¥ó¤Îµ¯ÍÑ¤¬µö¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤Î°ìÀï¤Ï¥«¡¼¥Þ¥ó¤¬Á°Àï¤ÇµÓÉô¤òÉé½ý¤·¤¿¤¿¤á½Ð¾ì¤ò¥¥ã¥ó¥»¥ë¡£µÞî±¡¢Æ£¸¶´îÌÀ¤¬ÂåÌò¤È¤·¤Æ¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤ê¥Á¥ã¥ó¥¬¥Ë¡¼¤È°ú¤Ê¬¤±¤¿¡£
¢£ÌÜ¤òÊ¤¤¤¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿°Û¼ï³ÊÆ®µ»Àï
¤½¤³¤Ç¡¢¥«¡¼¥Þ¥ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀµ¿¿ÀµÌÃ½é¤á¤Æ¤Î°Û¼ï³ÊÆ®µ»Àï¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Í¥°¥í¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤äÁ´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ËÉÑÈË¤ËÍèÆü¤·¤¿à¼õ¤±¿È¤ÎÃ£¿Íá¥µ¥¤¥¯¥í¥ó¡¦¥Í¥°¥í¡ÊÊ¤ÌÌ¥ì¥¹¥é¡¼¤Î¥«¥ê¥×¥¹¡¦¥Ï¥ê¥±¡¼¥ó¤Ë¤âÊÑ¿È¡Ë¤È¤ÏÆ±Ì¾°Û¿Í¡£Åö½éÈ¯É½¤Î¼Ì¿¿¤ò¤ß¤ë¤È¡¢¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤äµìUWF¤ËÍèÆü·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ò¼çÀï¾ì¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¥«¥º¥¦¥§¥ë¡¦¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£
Åö½é¤ÏÀ¤³¦¤ÎÎÏ¼«Ëý¤¿¤Á¤ò½¸¤á¤¿¡Ö¥¹¥È¥í¥ó¥²¥¹¥È¥Þ¥ó¡¦¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤Î¾ïÏ¢¤À¤Ã¤¿¥¸¥§¥Õ¡¦¥±¡¼¥×¥¹¤È¤Î°ìÀï¤¬´ë²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤â¤¢¤ë¡£¥±¡¼¥×¥¹¤Ï¤«¤Ä¤Æ¥ª¥é¥ó¥À¤Çà¥ª¥é¥ó¥À¤Î¥µ¥ó¥Ü²¦á¥¯¥ê¥¹¡¦¥É¡¼¥ë¥Þ¥ó¤È¥¸¥ã¥±¥Ã¥ÈÃåÍÑ¤Ë¤è¤ëÁÈ¤ßµ»¡¦´ØÀáµ»¡¦¹Ê¤áµ»¤Î¤ß¤Î¥Õ¥ê¡¼¥Õ¥¡¥¤¥È¤ÇÆ®¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¥±¡¼¥×¥¹¤ÎÂÎ³Ê¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ø¥Ó¡¼µé¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤ÇÂÎ³Ê¤Ï¹ç¤ï¤»¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥«¡¼¥Þ¥ó¤ÈÇØ³Ê¹¥¤¬¤µ¤·¤ÆÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤ËÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
Åö»þ¤ÎÅìµþ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¤Ï¥«¡¼¥Þ¥ó¤È¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÄ´°õ¼°¤é¤·¤¼Ì¿¿¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é·èÀïÅöÆü¡¢¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤ÏÆ±¤¸¹õ¿Í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ç¤â¡¢¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤È¤Ï»÷¤Æ¤â»÷¤Ä¤«¤ÌÊÌ¤Î¥ì¥¹¥é¡¼¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î°ìÀï¤Î»î¹ç¥ê¥Ý¡¼¥È¤òÉ®¼Ô¤Ï¡Ø³ÊÆ®µ»ÄÌ¿®¡ÙNo.38¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢°ìÉô°úÍÑ¤¹¤ë¡£
¡Ò¥«¡¼¥Þ¥ó¤¬¼ÍÄøµ÷Î¥¤ËÆþ¤ë¤Î¤ò¤Ê¤ó¤È¤«ËÉ¤´¤¦¤È¥¹¥Æ¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¯¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥ê¥ó¥°¤ò¥°¥ë¥°¥ë¤È²ó¤ë¤¬¥¬¡¼¥É¤¬´Å¤¤¡£¥«¡¼¥Þ¥ó¤Ï¤¤¤È¤â¤¿¤ä¤¹¤¯¥Í¥°¥í¤Î²û¤ËÆþ¤ê¡¢¥Ü¥Ç¥£¥Ö¥í¡¼¤ò¸«Éñ¤Ã¤¿¡£¥¬¥¯¥Ã¤È¥Í¥°¥í¤ÎÆ°¤¤¬»ß¤Þ¤ë¡ä
¶Ë¤áÉÕ¤¤Ï¥«¡¼¥Þ¥ó¤¬¥Ï¥¤¥¥Ã¥¯¤ò·è¤á¤¿¾ìÌÌ¤À¤í¤¦¡£Âç¤²¤µ¤Ë°ì²óÅ¾¤·¤ÆÇÉ¼ê¤Ê¼õ¤±¿È¤ò¤È¤ë¥Í¥°¥í¡£¥ê¥ó¥°¥µ¥¤¥É¤Îµ¼ÔÀÊ¤Ç¼èºà¥Î¡¼¥È¤ËÁö¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¥Ú¥ó¤ÎÆ°¤¤¬»ß¤Þ¤ê¡¢ÌÜ¤òÊ¤¤¤¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£É®¼Ô¤ÎÌÜ¤Ë¶¸¤¤¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î°ìÀï¤ÏÊ¶¤ì¤â¤Ê¤¯»ÅÁÈ¤Þ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥¤¥È¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢°Õ¼±¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç°ì²óÅ¾¤â¤¹¤ë¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¡£
¤½¤Î¸å¡¢¥«¡¼¥Þ¥ó¤ÏºÆ¤Ó°Û¼ï³ÊÆ®µ»Àï¤ò¤ä¤ë¤³¤È¤â¡¢MMA¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¸½Ìò¤«¤éÂà¤¤¤¿¡£¥ª¥é¥ó¥ÀÌÜÇò¥¸¥à¤Î¸åÇÚ¤Ç¸½ºßÆ±¥¸¥àÂåÉ½¤Î¥¢¥ó¥É¥ì¡¦¥Þ¥Ê¡¼¥È¤¬ÆüËÜ¤Î½¤ÅÍ¤Ç¥¨¥ó¥»¥ó°æ¾å¤È°ìÅÙ¤À¤±MMA¤ò¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¡Ê96Ç¯¡Ë¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤â»þÂå¤Î½ä¤ê¹ç¤ï¤»¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢MMA¤ÎóÕÌÀ´ü¤È¤¤¤¨¤ë»þ´ü¤Ë¡¢¥«¡¼¥Þ¥ó¤Ï°ìÅÙ¤À¤±¡Ö½àMMA¡×¤È¤¤¤¦¤Ù¤¥ê¥¢¥ë¥Õ¥¡¥¤¥È¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£92Ç¯1·î25Æü¡¢¥ê¥ó¥°¥¹ÀéÍÕÂç²ñ¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿³ÑÅÄ¿®Ï¯Àï¤À¡£»î¹ç¤Ï1¡Á3R¤¬¾¸Äì¤Ë¤è¤ë´éÌÌ¹¶·â¤¢¤ê¤Î¥ê¥ó¥°¥¹¥ë¡¼¥ë¡¢4¡Á5R¤ò¥°¥í¡¼¥ÖÃåÍÑ¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌ¥¥Ã¥¯¥ë¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤Ê¤¦¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Þ¥Ã¥Á¡£¤¤¤Þ¤Ï¤Ê¤ÊÌºýÊõÅç179¡Ø¥×¥í¥ì¥¹Ì¾¾¡ÉéÆÉËÜ¡Ù¡Ê1993Ç¯´©¡Ë¤ÇÉ®¼Ô¤Ï¤³¤Î°ìÀï¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÒÉ¬»à¤Ë¥«¡¼¥Þ¥ó¤Î½³¤êÂ¤ò¤È¤ê¤Ë¹Ô¤¯³ÑÅÄ¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤À¡£¼¡¤Î½Ö´Ö¡¢¥«¡¼¥Þ¥ó¤ÏÎäÀÅ¤Ë¤âÁ´ÂÎ½Å¤ò¾è¤»¤¿±¦¥Ò¥¶¤òÁÀ¤¤¤¹¤Þ¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¶Ä¸þ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿³ÑÅÄ¤Î´éÌÌ¤ËÍî¤È¤·¤¿¡£¤µ¤¹¤¬¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥È¤¬Æü¾ïÃãÈÓ»ö¤Ç¤¢¤ë¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥à¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¤À¤±¤Î¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÀÎ¡¢¼ÂºÝ¤Î¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥È¤Ç¤³¤ó¤Ê¹éÌäµ»¤ò»È¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ó
3¥é¥¦¥ó¥É2Ê¬3ÉÃ¡¢¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¥«¡¼¥Þ¥ó¤ÎTKO¾¡¤Á¡£¤Î¤Á¤Ë¡Ö¤¢¤Î´éÌÌ¥Ò¥¶Íî¤È¤·¤ÏÈ¿Â§¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦µÄÏÀ¤âÍ¯¤µ¯¤³¤Ã¤¿¤¬¡¢Á´¤Æ¤Ï¤¢¤È¤Îº×¤ê¡£¸½¾ì¤Ç¼þ°Ï¤Ë²¿¤â¸À¤ï¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¥«¡¼¥Þ¥ó¤ÎÀ¨Ì£¤Ë¿Ì¤¨¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
³ÑÅÄÀï¤Ï1¡Á3R¤¬¥ê¥ó¥°¥¹¥ë¡¼¥ë¡¢4¡Á5R¤¬¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥ë¡¼¥ë¤È¤¤¤¦»î¹ç·Á¼°¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿
¸½Ìò°úÂà¸å¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ËµòÅÀ¤ò°Ü¤·¤¿¥«¡¼¥Þ¥ó¤ÏUFC¤Ç¥»¥³¥ó¥É¤Ë½¢¤¤¤¿¤ê¡¢¤Î¤Á¤ËÆüËÜ¤ÇÂçÀ®¤¹¤ëÁ°¤Î¿ÜÆ£¸µµ¤¤Ë¥¥Ã¥¯¤ò¶µ¤¨¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤â¤·5ºÐ¤Û¤É¼ã¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¥â¡¼¥ê¥¹¡¦¥¹¥ß¥¹¤Î¤è¤¦¤ËMMA¤ËÅ¾¸þ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤¢¤Î´éÌÌ¥Ò¥¶Íî¤È¤·¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤¿¤Ó¤Ë¤½¤¦»×¤¦¡£
¡Ê¤Ä¤Å¤¯¡Ë
Ê¸¡¿ÉÛ»Ü¹Ý¼£¡¡¼Ì¿¿¡¿Ä¹Èø íì