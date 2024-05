ミア・ゴス主演&タイ・ウェスト監督が贈るホラー映画『X エックス』シリーズはA24を代表する一大シリーズとなっていくかもしれない。ウェストがシリーズ4作目の可能性を明かしているのだ。米で語った。

ポルノ映画を撮影をするために、老夫婦が所有する田舎の農場を訪れた男女6人が、次々と恐るべき殺人鬼パールの餌食になっていく惨劇が描かれた第1作『X エックス』(2022)。第2作『Pearl パール』(2023)は『X エックス』の重要人物である老婦人パールの少女時代を描く前日譚であり、2024年7月5日に米国で公開される最新作『MaXXXine(原題)』では『X エックス』で生き残ったマキシーンが再登場する。

『MaXXXine』にて3部作が完結する旨はかねてより報じられているが、ウェストはシリーズをさらに拡大することもやぶさかではない様子。「これらの作品に関わってくる、起こり得そうなアイデアがあるんですよ。それが次回作になるかは分かりませんが、そうなるかもしれません。そのうち分かりますよ」と、シリーズの継続を仄めかした。

『MaXXXine』が「マキシーン時代の締めくくり」であることはウェスト本人も認めており、マキシーンの物語に終止符が打たれることはすでに公開されているを見ての通りだ。その上で次回作のアイデアがあるということは、マキシーンに次ぐ新たなキャラクターを想定しているのか、はたまたこれまでの3部作に登場したいずれかのキャラクターをメインに据えるということか、そのどちらでもないのか。

もっとも、短いスパンで3部作に集中したウェストは、『MaXXXine』のあとは少し休息を取りたいと考えているそう。その上で、「『X エックス』シリーズでさらにやることがあるとしたら、それは皆さんが想像しているものとは確実に違います。数年後に、また拾い上げて、みたいなものではありません。『Pearl パール』だって予期せぬ旅立ちでしたからね。また新たな予期せぬ旅立ちになりますよ」と、まだ見ぬ4作目について言及している。

