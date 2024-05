元AKB48・平田梨奈が、8日(水)発売の『週刊FLASH』(光文社)に登場している。【写真】平田梨奈の”脱ぎかけ”ランジェリー姿、ほか『FLASH』掲載カット【7点】最新デジタル写真集『No Limit』『Over the top』が絶賛発売中の”ひらりー”こと平田梨奈。『FLASH』では、限界露出に挑戦したカットを披露している。インタビューでは「開放的な性格なので、最寄りのコンビニくらいまでなら、下がズボンだとノーパンで出かけたりしちゃいます」と驚きのエピソードを語っている。同号には、斉藤里奈が表紙を飾るほか、東雲うみ、塩見きらも登場している。【あわせて読む】ミス週刊少年マガジン・斉藤里奈の1st写真集が発売「今までに見たことない私をたくさん詰め込んだ1冊」FLASHデジタル写真集 平田梨奈 Over the top出演者:平田梨奈出版社:光文社発売日:2024年5月8日\1,320(税込)Amazonで見る