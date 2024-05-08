¡Ö´ÆÆÄ¤«¤Ã¤±¤§¤Ê¡Ä¡×¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡¡°ìÂÇ¥µ¥è¥Ê¥é¾ìÌÌ¤ËÂåÂÇ¤ò½Ð¤µ¤ì¤ºà¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡õ°ì¿Í¤Ç´¶Æ°á¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤¤´Ä¶¤Ç¿¤Ó¿¤Ó
¡¡¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯2x¡½1¡Ê7Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Îº½Àî¥ê¥Á¥ã¡¼¥ÉÆâÌî¼ê¡Ê24¡Ë¤¬¡¢¥¹¥¿¥á¥óµ¯ÍÑ¤Ë±þ¤¨¤¿¡£2²ó¤Ï1»à°ìÎÝ¤Çº¸Íã¥Õ¥§¥ó¥¹Ä¾·â¤ÎÆóÎÝÂÇ¡£±äÄ¹12²ó¤Ë¤ÏÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç¥Ð¥Ã¥È¤òÀÞ¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¤âÃæÁ°¤Ë±¿¤Ó¡¢ËþÎÝ¤È¹¥µ¡¤ò¹¤²¡¢º£µ¨4ÅÙÌÜ¤Î¥µ¥è¥Ê¥é¾¡Íø¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤´Ä¶¤¬¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤Ï2022Ç¯¤«¤é2Ç¯´Ö¡¢2·³´ÆÆÄ¤È¤·¤ÆÂçË¤¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¡Ö¥µ¡¼¥É¤Ç¼é¤ë»þ¡Ê¾®µ×ÊÝ¡Ë´ÆÆÄ¤¬¥Ù¥ó¥Á¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬Æ±¤¸¤Ê¤Î¤Ç¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤¡×¡£
¡¡¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤â±¦¤ÎÂçË¤¤Ë¤«¤±¤ë´üÂÔ¤ÏÂç¤¤¤¡£ÀèÆ¬¤Ç²ó¤Ã¤Æ¤¤¿±äÄ¹10²ó¡£¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Ï²¿¤¬²¿¤Ç¤âÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤ò½ÐÎÝ¤µ¤»¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¥Ù¥ó¥Á¤Ë¤Ï¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤¬°ÊÁ°¡ÖÃ¯¤Ë¤Ç¤âÂå¤¨¤ë¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Û¤ÉÀäÂÐÅª¤Ê¿®Íê¤òÃÖ¤¯ÃæÂ¼¹¸¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤¬Âå¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢3¥Ü¡¼¥ë0¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é¤â¡ÖÂÔ¤Æ¡×¤Î¥µ¥¤¥ó¤Ï½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤Ï·ë¶ÉÅêÈô¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢12²ó¤Î°ìÂÇ¥µ¥è¥Ê¥é¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤â¤½¤Î¤Þ¤ÞÂÇÀÊ¤ËÁ÷¤Ã¤¿¡£¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖºÇ¸å¤â¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤Î¤È¤³¤í¤ÇÊÌ¤Ë¡Ê¼þÅì¡ËÍ¤µþ¤Ç¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤ÇÈà¤Ë¤¢¤½¤³¤Ï¤«¤±¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¡×¤È¤½¤ÎÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¡ÊÁ°¤ÎÂÇ¼Ô¤ÎÂåÂÇÌîÂ¼Í¦¤¬¡Ë·É±ó¤µ¤ì¤¿½Ö´Ö¡¢ÂåÂÇ¤«¥Ð¥ó¥È¤«¡¢¥µ¥¤¥ó¤á¤Ã¤Á¤ã¸«¤Æ¡£¤Þ¤ºÂåÂÇ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¡¢´ÆÆÄ¤«¤Ã¤±¤§¤Ê¤È¡£°ì¿Í¤Ç´¶Æ°¤·¤Ê¤¬¤éÂÇÀÊ¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£»°¿¶¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤ä¤È»×¤Ã¤Æ»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡×¡£¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤Ï¶Ã¤¤Ê¤¬¤é¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È»Ø´ø´±¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Çº£µ¨2ÅÙÌÜ¤ÎÊ£¿ô°ÂÂÇ¤òµÏ¿¡£ÂåÌ¾»ì¤ÎËÜÎÝÂÇ¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢15ÂÇ¿ô5°ÂÂÇ1ÂÇÅÀ¤È¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥â¥ä¥â¥ä¤Ï¤»¤º¤ËËèÆü²á¤´¤»¤Æ¤¤¤ë¡×¡£¥¹¥È¥ì¥¹¤Î¤Ê¤¤´Ä¶¤ÎÃæ¡¢º£µ¨Âè1¹æ¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¤Î¤Ï¤â¤¦¤¹¤°¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡ÊÂç¶¶¹·Ê¿¡Ë