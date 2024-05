【GOスナップショットアップデート】5月8日 配信開始

Nianticとポケモンは、Android/iOS用位置情報ゲーム「ポケモンGO」において、「GOスナップショット」のアップデートを本日5月8日に配信開始する。

「GOスナップショット」は捕まえたポケモンをARで撮影することができるゲーム内機能。本機能自体は本作のリリース時からあったが、今回のアップデートでその機能がより使いやすくなった。

具体的には、最大3匹のポケモンを選んで撮影できるようになったほか、ポケモンの配置場所や、ポケモンの向き調整など大きく分けて5つの機能が実装。プレーヤーにとって、より“映え”を狙った写真を撮れる機能になっている。

今回、本実装を前に「GOスナップショット」新機能を先行体験させていただいた。今回はその魅力を伝えしたい。

誰でもARフォトを楽しめる5つの新機能

1人で最大3匹のポケモンを選び撮影できる

今回のアップデートで「GOスナップショット」で同時撮影できるポケモンが最大3匹に増えた。ポケモン同士にコミュニケーションをとってもらえば写真1枚に物語が生まれ、よりエモーションな写真を撮ることができる。好きなポケモンを集合させてかわいい写真を撮ったり、ポケモン同士が会話をしているような写真、バトルをしているような写真なども撮影できる。

3匹同時に撮影が可能になった

もちろん2匹でも撮影可能だ

誰でも簡単かつ気軽にポケモンと素敵な写真を撮れる

今回のアップデートで、メニューからカメラを起動できるようになり、アクセスが簡単になった。

また、「『GOスナップショット』ができること」のページが用意されており、機能の説明を見ることができる。さらに、季節、水辺、花、空、色などのシーンにあわせて、どのポケモンと撮るのがおすすめかまで表示してくれる。ポケモンの人気の組み合わせも統計が取られるようで、今どのポケモンたちを撮るのがトレンドなのかを知ることもできる。

もちろん、これまで通りプレーヤー自身のお気に入りのポケモンを選んで撮影することも可能だ。

複数のポケモンたちと撮影する際は集合写真のボタンを押すだけで簡単に3枚連写で撮影することができるようになった。集合写真のボタンを押すことでポケモンたちがカメラに注目して喜ぶ表情をしてくれるのでかわいらしい集合写真を簡単に撮影できる。

シチュエーションに合わせたポケモンを1回で選ぶこともできる

集合写真ボタンでポケモンたちの視線をカメラに向けられる

よりポケモンらしさを感じられる写真を撮影できる

今回から、ポケモンを取り出せる場所、取り出せない場所がわかりやすくなり、ポケモンを意図した場所に出しやすく、理想の構図が作りやすくなっている。

みんなでぎゅっとなって写真も撮れる

また、空を飛んでいるポケモンは高さを選ぶこともできるようになっており、飛んでいるポケモンの映える写真をより撮れるようになった。背の高いポケモンの視線に合わせて飛んでいるポケモンを配置するといった遊び心のある写真を撮影できるのも嬉しい。

空飛ぶポケモンの高さなども選べるようになった

さらに、「おもちゃ」を使って、好きな方向にポケモンを向かせることができるようになった。ポケモン同士が向き合っている状況など、様々なシチュエーションが作ることができ、より物語を感じられる写真を撮影することができる。

おもちゃでポケモンたちの向きを変えて様々なシチュエーションを作れる

表情豊かな写真が簡単に取れる

集合写真のボタンを押すとポケモンたちがカメラのほうを向き喜んだ様子の写真を撮ることができるほか、表情ボタンを押すことでポケモンたちがいろいろな表情を作ってくれる。ポケモンごとに様々な表情を見ることができるのも非常にうれしい。

表情ボタンでポケモンたちの様々な表情も見れる

ステッカーでデコれる

自分らしさを表現したり、メッセージが伝わりやすい写真をSNS上などに投稿したい、というプレーヤーの声から、ステッカーで写真をデコレーションすることが可能となった。撮影した写真に様々なステッカーを張ることができ、保存するまで貼る、はがす、向きを変えるなど何度もできる。

ステッカーを貼ってより思い出深い1枚にできる

今回から追加されるステッカーとしてデコステッカーも登場。デコステッカーはハートや星などのステッカーで、写真にのみ貼ることができる。

デコステッカーは今後リワードで入手することができるが、初回は無料でショップで配布される。

その他にも細かい機能が!

上記の5つが大きく追加された新機能となるが、そのほかにもいくつか機能が追加されている。

まず写真が今までよりもきれいになっているとのことだ。また、AR上でポケモンの体を物陰に隠すことができるARブレンディングが横画面でも使えるようになった。ただし、これらの機能はプレーヤーの使用している機種によって機能が若干異なるそうだ。

また、ポケモンのサイズが捕まえたその大きさで表示されるようになり、個体差を感じられる、より愛着のある写真を撮ることができるようになっている。

そして、連写機能とセルフタイマーが追加され、連写機能を使うと連続で3枚写真を撮ることができるようになっている。セルフタイマーは5秒と10秒から選ぶことができ、1人でもポケモンと一緒に写真が撮れるようになった。連写機能とセルフタイマーは同時使用も可能だ。

誰でも簡単に、そしてこだわりの写真が撮れる

本アップデートにより、ポケモンたちとの写真がとても撮影しやすくなり、ポケモンたちとの距離が近くなった。撮りたい写真を再現しやすくなったので、ポケモンたちと意思疎通が取れているような感覚を得られる。

筆者はあまり「GOスナップショット」が得意ではなかったが、新しく追加された機能と連写機能を使えばより楽しく撮影できそうだ。特に、ポケモンの向きを変えたり、連写機能とセルフタイマー、表情ボタンを組み合わせて撮影するのが撮りやすく楽しい。今回はあいにくの雨だったので室内での体験のみだったが、屋外で撮影するともっと楽しめそうだ。

気になる方はぜひ「GOスナップショット」の新機能をぜひ試してみてほしい。

(C)2024 Niantic, Inc. (C)2024 Pokémon. (C)1995-2024 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.