新しい学校のリーダーズ a.k.a ATARASHII GAKKO!が、3rdフルアルバム『AG! Calling』を米国の音楽レーベル88risingより6月7日(金)に配信リリースする。本作は前作『若気ガイタル』から約5年ぶりのフルアルバムとなる。2021年88risingから世界デビューを果たし怒涛の快進撃を続けるAG!。4月アメリカ・カリフォルニアで開催された世界最大規模の音楽フェス<Coachella Valley Music and Arts Festival>のGobiステージでは大トリを飾り、世界中に大きな爪痕を残した。

ライブ・イベント情報







<ATARASHII GAKKO! World Tour Part I><ヨーロッパ>6月1日 Barcelona, Primavera Sound Festival *6月3日 Brussels, La Madeleine6月5日 Paris, Bataclan6月7日 Cologne, Live Music Hall6月8日 Berlin, Metropol6月10日 London, Indigo at The O26月12日 Amsterdam, Melkweg Max<アジア>6月19日 Seoul, Yes24 Live Hall6月21日 Kuala Lumpur, Zepp6月23日 Bangkok, Samyan Hall6月25日 Hong Kong, MacPherson Stadium6月27日 Taipei, Zepp New Taipei6月29日 Singapore, The Theatre at Mediacorp*は音楽フェス<ATARASHII GAKKO! World Tour Part II><北米>9月26日 Vancouver, PNE Forum9月27日 Seattle, Showbox SoDo9月29日 San Francisco, The Warfield10月1日 Mexico City, Pepsi Center10月3日 Chicago, Byline Bank Aragon Ballroom10月6日 Toronto, HISTORY10月9日 Boston, Roadrunner10月11日 Washington, D.C., The Anthem10月13日 Atlanta, The Eastern10月15日 Austin, ACL Live10月17日 Dallas, The Factory in Deep Ellum