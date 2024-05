吉田優利、ドジャース戦を観戦！青のキャップが似合いすぎ

プロゴルファーの吉田優利がInstagramを更新。誕生日にロサンゼルスのドジャー・スタジアムで野球観戦を楽しんだことを報告しました。

「信じられないくらいの超迫力でした!!」吉田プロ、ドジャース戦に興奮

吉田プロは「アメリカでの誕生日はマネさん達の計らいにより、ドジャース戦を見てきました!」とコメントして写真を投稿。

今シーズンから米国女子ツアーに挑戦していることもあってか、最初に英語で投稿した吉田プロ。大リーグを生で見た吉田プロは「I was so excited!!(とても興奮しました!!)」「 It was super powerful I was like I can’t believe it!(信じられないくらいの超迫力でした!! )」とコメントしました。

吉田プロは日本でも野球観戦をするくらいのファンであり、この日もドジャーブルーにLAのロゴのキャップをかぶり、デーゲームを観戦。また、ドジャースを代表する名投手であるクレイトン・カーショウのサインボールを模したモニュメントの脇に立つ姿や、席に座って野球を観戦する姿や、スタジアム内を楽しそうに歩く姿なども公開されました。

吉田プロは最後にマネジメント会社とマネージャーに日本語で「素敵なプレゼントと、いつも完璧なサポートありがとうございます」と感謝の気持ちを綴り文章を締めていました。

