à¹âÍøÂß¤·µ¿ÏÇáÃæ¾ò¤¤è¤·µÄ°÷¤Ë¥é¥Ö¥³¡¼¥ëÁ÷¤ë£Î£È£ËÅÞ¡¦Î©²Ö¹§»Ö¤Î¡ÖÈé»»ÍÑ¡×
¡¡²Î¼ê¤Ç¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÃæ¾ò¤¤è¤·»²±¡µÄ°÷¤Ë°ãË¡¶âÍø¤Ç¤ÎÂß¤·ÉÕ¤±µ¿ÏÇ¤¬Éâ¾å¤·¡¢µî½¢¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£µÄ°÷¼¿¦¤âÇ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢£Î£È£Ë¤«¤é¹ñÌ±¤ò¼é¤ëÅÞ¤ÎÎ©²Ö¹§»ÖÅÞ¼ó¤ÏÃÑ¤â³°Ê¹¤â¸Ü¤ß¤º¡¢½©ÇÈ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ãæ¾ò»á¤ÏÃÎ¿Í¤Ë£±£°£°£°Ëü±ß¤òÂß¤·ÉÕ¤±¤¿ºÝ¤ËÇ¯Íø£¶£°¡ó¤Î¶âÍø¤Ç·ÀÌó¤ò¸ò¤ï¤·¤¿°ãË¡¶âÍøµ¿ÏÇ¤ò¡Ö½µ´©¥Ý¥¹¥È¡×¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£°Ý¿·¤ÎµÈÂ¼ÍÎÊ¸¶¦Æ±ÂåÉ½¤Ï£·Æü¡¢¡Ö¶âÍø¤Î¤È¤³¤í¤¬ËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤Ê¤Î¤«¡£ÃúÇ«¤Ë³ÎÇ§¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤ÈÅÞ¤ÇÄ´ººÃæ¤È¤·¤¿¤¬¡¢Ãæ¾ò»á¤¬ÅöÁª¤·¤¿£²£°£²£²Ç¯¤Î»²±¡Áª»þ¤ËÂåÉ½¤À¤Ã¤¿¾¾°æ°ìÏº»á¤Ï¡Ö»ö¼Â¤Ç¤¢¤ì¤Ð·é¤¯¼¿¦¤¹¤Ù¤¡×¤È°úÆ³¤òÅÏ¤·¤¿¡£
¡ÖÈÈºá¹Ô°Ù¤Ê¤é¡ÊÈï³²¼Ô¤Ï¡Ë¤Þ¤º·Ù»¡¤Ë¹Ô¤¯¤Ù¤¡£Âç¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£¤¼¤Ò¥¦¥Á¤ÎÅÞ¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥é¥Ö¥³¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¤Î¤¬Î©²Ö»á¤À¡£ÂçÄÅ°½¹á»á¤È¤ÎÂåÉ½¸¢Áè¤¤¤Ç°ì¿³ÇÔÁÊ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ñÀ¯À¯ÅÞ¤ò¼è¤êÊÖ¤¹¤Î¤Ï»êÆñ¤Î¶È¡£¤½¤³¤Ç£µ¿Í¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤ò½¸¤á¤Æ¡¢¿·ÅÞ¤òºî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥¦¥ë¥È¥é£Ã¤Î»»ÃÊ¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö´ûÂ¸À¯ÅÞ¤«¤éÈæÎã¤ÇÅöÁª¤·¤¿µÄ°÷¤ÏÂ¾ÅÞ¤Ë°ÜÀÒ¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¿¿¤Ã¤µ¤é¤Ê¿·ÅÞ¤Ê¤é²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¹ñÀ¯À¯ÅÞ¤Ê¤é¤ÐÀ¯ÅÞ¸òÉÕ¶â¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤Û¤«¡¢½°±¡Áª¤Ç¤ÏÈæÎã½ÅÊ£Î©¸õÊä¤¬¤Ç¤¡¢À¯¸«ÊüÁ÷¤Ë¤â½Ð¤é¤ì¤ë¡£»²±¡Áª¤Ç¤â¾¯¤Ê¤¤»ñ¶â¤ÇÀï¤¨¤ë¤Ê¤É¥á¥ê¥Ã¥È¤¬Âç¤¤¤¡×¡ÊµÄ°÷Èë½ñ¡Ë
¡¡²áµî¤Ë¤Ï¡¢¤ªÁû¤¬¤»¤ÎµÄ°÷¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¿·ÅÞ¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡££±£±Ç¯¤Ë²¾¼áÊü¸å¤ÎÎëÌÚ½¡ÃË»á¤¬·ëÅÞ¤·¤¿¡Ö¿·ÅÞÂçÃÏ¡¦¿¿Ì±¼ç¡×¤Ë¤ÏÎ¦»³²ñ»ö·ï¤Ç¸øÈ½Ãæ¤ÎÀÐÀîÃÎÍµ»á¤ä¡¢½µ´©»ï¤ò¤Ë¤®¤ï¤»¤¿à¤µ¤¯¤é¥Ñ¥Ñá¤³¤È²£Ê÷ÎÉÏº»á¤é£µ¿Í¤¬½¸·ë¤·¡¢²Î¼ê¤Î¾¾»³Àé½Õ¤Ï¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¥ï¥±¤¢¤ê¤Ç¡¢¥ï¥±¤¢¤ê¿·ÅÞ¡×¤È¼«µÔ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤Æ¹ñÀ¯À¯ÅÞ¤òÉü³è¤µ¤»¤¿¤¤Î©²Ö»á¤Ï¡ÖÃæ¾ò¤µ¤ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤¢¤È£³¿Í¤ò¤Ê¤ó¤È¤«½¸¤á¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£Ìµ½êÂ°¤ÎµÄ°÷¤À¤±¤Ç¤â½°»²¤Ç£±£°¿Í°Ê¾å¤ª¤ê¡¢¥Ñ¥Ñ³èÁûÆ°¤ÎµÈÀîìâ½°±¡µÄ°÷¤äÍÎ¾åÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅ»ö¶È¤ò½ä¤ë±ø¿¦»ö·ï¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿½©ËÜ¿¿Íø½°±¡µÄ°÷¡¢Î¢¶âÁûÆ°¤ÎÀ¤¹Ì¹°À®»²±¡µÄ°÷¤Î¤Û¤«¡¢½¡ÃË»á¤â¥í¥·¥¢Ë¬ÌäÌäÂê¤Ç°Ý¿·¤òÎ¥ÅÞ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÍèÇ¯²Æ¤Ë¤Ï»²±¡Áª¡¢ÍèÇ¯½©¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï½°±¡Áª¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ê¤Õ¤ê¹½¤ï¤º¤ËÎáÏÂÈÇ¡Ö¥ï¥±¤¢¤ê¿·ÅÞ¡×¤¬·ëÅÞ¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡£Ãæ¾ò»á¤¬¥¡¼¥Þ¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£