Creepy Nuts『マッシュル-MASHLE-』OP主題歌が、15週連続1位 ＆ 1000万回再生突破【オリコンランキング】
Creepy Nuts「Bling-Bang-Bang-Born」が、5月8日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」（5月13日付）で1位を獲得した。
【動画】Creepy NutsのOP主題歌も流れる『マッシュル』2期のPV
これで、2024年2月5日付の同ランキングで初の1位を獲得して以来、15週連続1位に。また、週間再生数1713万9044回を記録し、15週連続で週間再生数1000万回超えを達成した。また先週5月6日付で自身初の累積再生数3億回を突破。5月13日付現在、3億1835万7678回となっている。
同曲は、テレビアニメ『マッシュル-MASHLE-』第2期『マッシュル-MASHLE- 神覚者候補選抜試験編』（TOKYO MXほか）のオープニング主題歌。
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2024年5月13日付：集計期間：2024年4月29日〜5月5日）＞
【動画】Creepy NutsのOP主題歌も流れる『マッシュル』2期のPV
これで、2024年2月5日付の同ランキングで初の1位を獲得して以来、15週連続1位に。また、週間再生数1713万9044回を記録し、15週連続で週間再生数1000万回超えを達成した。また先週5月6日付で自身初の累積再生数3億回を突破。5月13日付現在、3億1835万7678回となっている。
同曲は、テレビアニメ『マッシュル-MASHLE-』第2期『マッシュル-MASHLE- 神覚者候補選抜試験編』（TOKYO MXほか）のオープニング主題歌。
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2024年5月13日付：集計期間：2024年4月29日〜5月5日）＞