4人組ロックバンド・a flood of circleの佐々木亮介(Vo&Gt)による弾き語りワンマンライブシリーズ『夜遊び天国』が、バンドのデビュー15周年を記念して復活することが決定した。同ライブは2018年を皮切りに、不定期に行われてきた佐々木の弾き語りによる単独公演で、今回は『佐々木亮介の夜遊び天国2022』以来2年ぶりの開催となる。会場は京都・京都紫明会館と、初ライブとなる大阪・島之内教会。

併せてセットリストの選定方法も明かされた。京都は2009年〜2016年、大阪は2017年〜2024年のa flood of circleの楽曲を中心に、それぞれ公式Xでリクエストを募って決定される。■『佐々木亮介の夜遊び天国2024』・7月14日(日) 京都・京都紫明会館・7月15日(月・祝) 大阪・島之内協会(2部制)■a flood of circleツアー『CANDLE SONGS -日比谷野外大音楽堂への道-』5月10日(金) 長野・長野LIVE HOUSE J5月11日(土) 石川・金沢vanvanV45月23日(木) 愛知・名古屋CLUB QUATTRO6月5日(水) 香川・高松DIME6月7日(金) 福岡・福岡OP’s6月9日(日) 大阪・梅田TRAD6月13日(木) 東京・恵比寿LIQUIDROOM7月11日(木) 大阪・梅田CLUB QUATTRO(w/the pillows)7月18日(木) 愛知・名古屋BOTTOM LINE(w/cinema staff)7月21日(日) 神奈川・横浜BAY HALL(w/9mm Parabellum Bullet)■デビュー15周年記念公演『LIVE AT 日比谷野外大音楽堂』8月12日(月・祝) 東京・日比谷公園野外大音楽堂