a flood of circle佐々木亮介、2年ぶり弾き語りワンマンシリーズ『夜遊び天国』開催
4人組ロックバンド・a flood of circleの佐々木亮介（Vo＆Gt）による弾き語りワンマンライブシリーズ『夜遊び天国』が、バンドのデビュー15周年を記念して復活することが決定した。
【写真】バンドの歴史の点と点をつなぐ豪華出演者！『A FLOOD OF CIRCUS 2024』
同ライブは2018年を皮切りに、不定期に行われてきた佐々木の弾き語りによる単独公演で、今回は『佐々木亮介の夜遊び天国2022』以来2年ぶりの開催となる。会場は京都・京都紫明会館と、初ライブとなる大阪・島之内教会。
併せてセットリストの選定方法も明かされた。京都は2009年〜2016年、大阪は2017年〜2024年のa flood of circleの楽曲を中心に、それぞれ公式Xでリクエストを募って決定される。
■『佐々木亮介の夜遊び天国2024』
・7月14日（日） 京都・京都紫明会館
・7月15日（月・祝） 大阪・島之内協会（2部制）
■a flood of circleツアー『CANDLE SONGS -日比谷野外大音楽堂への道-』
5月10日（金） 長野・長野LIVE HOUSE J
5月11日（土） 石川・金沢vanvanV4
5月23日（木） 愛知・名古屋CLUB QUATTRO
6月5日（水） 香川・高松DIME
6月7日（金） 福岡・福岡OP’s
6月9日（日） 大阪・梅田TRAD
6月13日（木） 東京・恵比寿LIQUIDROOM
7月11日（木） 大阪・梅田CLUB QUATTRO（w/the pillows）
7月18日（木） 愛知・名古屋BOTTOM LINE（w/cinema staff）
7月21日（日） 神奈川・横浜BAY HALL（w/9mm Parabellum Bullet）
■デビュー15周年記念公演『LIVE AT 日比谷野外大音楽堂』
8月12日（月・祝） 東京・日比谷公園野外大音楽堂
【写真】バンドの歴史の点と点をつなぐ豪華出演者！『A FLOOD OF CIRCUS 2024』
同ライブは2018年を皮切りに、不定期に行われてきた佐々木の弾き語りによる単独公演で、今回は『佐々木亮介の夜遊び天国2022』以来2年ぶりの開催となる。会場は京都・京都紫明会館と、初ライブとなる大阪・島之内教会。
■『佐々木亮介の夜遊び天国2024』
・7月14日（日） 京都・京都紫明会館
・7月15日（月・祝） 大阪・島之内協会（2部制）
■a flood of circleツアー『CANDLE SONGS -日比谷野外大音楽堂への道-』
5月10日（金） 長野・長野LIVE HOUSE J
5月11日（土） 石川・金沢vanvanV4
5月23日（木） 愛知・名古屋CLUB QUATTRO
6月5日（水） 香川・高松DIME
6月7日（金） 福岡・福岡OP’s
6月9日（日） 大阪・梅田TRAD
6月13日（木） 東京・恵比寿LIQUIDROOM
7月11日（木） 大阪・梅田CLUB QUATTRO（w/the pillows）
7月18日（木） 愛知・名古屋BOTTOM LINE（w/cinema staff）
7月21日（日） 神奈川・横浜BAY HALL（w/9mm Parabellum Bullet）
■デビュー15周年記念公演『LIVE AT 日比谷野外大音楽堂』
8月12日（月・祝） 東京・日比谷公園野外大音楽堂