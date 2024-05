【Apple Event】5月7日23時~ 配信開始

Appleは5月7日、新型「iPad Pro」および「iPad Air」の予約受付を開始した。

5月7日に開催されたAppleの新製品発表イベントでは、タブレット端末「iPad Pro」および「iPad Air」の新モデルを発表。イベント終了後より予約受付を開始し、それぞれ5月15日に発売予定となっている。

気になる日本での価格は「iPad Pro(最小256GB)」11インチモデルが168,800円~、13インチモデルが218,000円で、最高額モデル(iPad Pro/13インチ/2TB/Nano-textureガラス/セルラー)は442,800円となった。

「iPad Air(最小128GB)」は11インチモデルが98,800円~、13インチモデルが128,800円~。最高額モデルは(iPad Air/13インチ/1TB/セルラー)は242,800円となっている。

【Apple Event - May 7】

Copyright (C) 2024 Apple Inc. All rights reserved.