【サンリオキャラクターズ もじになっちゃった!? マスコット】5月上旬 発売価格:1回200円

「はろーきてぃの『き』」

タカラトミーアーツは、ガチャ商品「サンリオキャラクターズ もじになっちゃった!? マスコット」を5月上旬より発売する。価格は1回200円。

本商品は、サンリオキャラクターズのシルエットが、それぞれの名前の中の1文字(ひらがな)を表わす形になっているマスコット。ハローキティは「き」、ポムポムプリンは「む」、シナモロールは「る」、マイメロディは「め」、クロミは「み」でシュールに立体化されている。本体サイズは約35mm。

「ぽむぽむぷりんの『む』」

「しなもろーるの『る』」

「まいめろでぃの『め』」

「くろみの『み』」

(C) 2024 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN (L)M