¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯±äÄ¹12²ó¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¤Ç3Ï¢¾¡¡¡¼þÅìÍ¤µþ¤¬µ¾Èô¤Ç·è¤á¤¿¡¡2°ÌÆüËÜ¥Ï¥à¤È4.5º¹
¡¡¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯2x¡½1ÆüËÜ¥Ï¥à¡Ê7Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¼ó°Ì¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬±äÄ¹12²ó¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¤·¤Æ¡¢2°ÌÆüËÜ¥Ï¥à¤È¤Î¥²¡¼¥àº¹¤òº£µ¨ºÇÂç¤Î4.5¤Ë¹¤²¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤ÎÍ¸¶¹ÒÊ¿¤Ï½é²ó2»à¤«¤é·´»Ê¤Î»°¥´¥í¤ò·ª¸¶ÎÍÌð¤¬¼ººö¤·¤¿¤Î¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¤µ¤ì¡¢ÌîÂ¼¤Î±¦Á°ÂÇ¤ÇÀèÀ©¤òµö¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢2²ó2»àËþÎÝ¤Ç·´»Ê¤òÅê¥´¥í¤òÂÇ¤Á¼è¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÇ´¤ê¤ÎÅêµå¤òÂ³¤±¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎÀèÈ¯»³ºê¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤À¤¬¡¢4²óÌµ»à¡¢»³ÀîÊæ¹â¤¬2»î¹çÏ¢Â³¤Î9¹æÆ±ÅÀ¥½¥í¤ò±¦Íã¥Æ¥é¥¹ÀÊ¤Ë±¿¤ó¤À¡£¤³¤Î¸å¤ÏÍ¸¶¤È»³ºê¤ÎÂ©µÍ¤Þ¤ëÅê¤²¹ç¤¤¤¬Â³¤¡¢Í¸¶¤Ï8²ó¡¢»³ºê¤Ï7²ó¤ò¤È¤â¤Ë1¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï±äÄ¹¤ËÆÍÆþ¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÏÍ¸¶¤Î¸å¡¢¥ª¥¹¥Ê¡¢¾¾ËÜÍµ¼ù¡¢Æ£°æâ«ºÈ¡¢¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤È¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤ËÆÀÅÀ¤òµö¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï±äÄ¹12²ó¡¢ÀèÆ¬¤Î¶áÆ£·ò²ð¤¬º¸Íã¤ØÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ½ÐÎÝ¡£ÂåÂÇÌîÂ¼Í¦¤Î¿½¹ð·É±ó¡¢¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤ÎÃæÁ°ÂÇ¤ÇÌµ»àËþÎÝ¤È¤Ê¤ê¡¢ÂåÂÇ¼þÅìÍ¤µþ¤¬¥µ¥è¥Ê¥é¤Îº¸µ¾Èô¤òÊü¤Ã¤¿¡£¥Ø¥ë¥ó¥Ç¥¹¤Ï½é¾¡Íø¡£