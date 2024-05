LDH JAPAN主催の総合エンタテインメント・プロジェクト「BATTLE OF TOKYO」の緊急記者会見が7日、都内で行われ、Jr. EXILEのTHE RAMPAGE、FANTASTICS、BALLISTIK BOYZ、PSYCHIC FEVER、NEO EXILEのLIL LEAGUE、KID PHENOMENON、WOLF HOWL HARMONY、THE JET BOY BANGERZの総勢8組65名が集結。グループバトルに加えてスペシャル企画として実施されるソロバトルの対戦相手が発表され、FANTASTICSの八木勇征らが意気込みを語った。

「BATTLE OF TOKYO」は、 Jr.EXILE世代のグループが中心となり小説やアニメ、ゲーム、楽曲、ライブなどリアルとバーチャルを融合・横断して展開するLDH JAPANの仕掛ける総合エンタテインメント・プロジェクト。 大災害から奇跡の復興を遂げた未来都市「超東京」を舞台に今年はNEO EXILE世代の参戦も決定し、「Jr.EXILE VS NEO EXILE」をテーマに世代を超えたバトルが繰り広げられる。今年は8月10、11、12日にさいたまスーパーアリーナ、8月31日、9月1日に京セラドーム大阪でライブイベントが実施される。

今年のチームバトルは「THE RAMPAGE VS THE JET BOY BANGERZ」、「BALLISTIK BOYZ VS LIL LEAGUE」、「WOLF HOWL HARMONY VS PSYCHIC FEVER」、「FANTASTICS VS KID PHENOMENON」の4ペア。ソロ対決のスペシャルバトルは1stが「川村壱馬VS松井利樹VS小波津志」、2ndが「吉野北人VS八木勇征」、3rdが「MA55IVE THE RAMPAGE VS RYOJI VS SUZUKI」。ドリームステージとして1stが「RIKU VS 宇原雄飛」、2ndが「中島颯太VS HIROTO」となっている。

FANTASTICSの八木はTHE RAMPAGE吉野とのバトルに「この日にしか見られないものがたくさん見られると思います。ぜひ楽しみにしていてください」と期待を込める。THE RAMPAGEの川村、BALLISTIK BOYZの松井と対決するPSYCHIC FEVERの小波津志も「僕自身、全く想像できないバトルです。どんなバトルが起こるのかわからないけど、思いを込めて最高のバトルを繰り広げたいです」と話した。

MA55IVE THE RAMPAGEの山本彰吾も「ガチガチにやりあいたい」と気合い十分。「お互い切磋琢磨していい曲ができるようにしたいです」と話す。またWOLF HOWL HARMONYのHIROTOはFANTASTICS中島とのバトルに感慨深げ。「颯太さんは学生の頃から尊敬する先輩。まさか『BOT』で一緒に共演できるとは思ってもみませんでした」と笑顔を見せる。THE JET BOY BANGERZの宇原雄飛も「今回(THE RAMPAGEの)RIKUさんと一緒にできるのが嬉しい。アーティストとしても男としても僕の憧れの存在。いい歌が歌えるよう全力で頑張ります」と意欲を見せていた。(取材・文:名鹿祥史)