◆FANTASTIC中島颯太「BATTLE OF TOKYO」で後輩とソロ対決

【モデルプレス=2024/05/07】THE RAMPAGE、FANTASTICSらが7日、都内にてLDH JAPANが手掛ける総合エンタメプロジェクト「BATTLE OF TOKYO」の記者会見を実施。NEO EXILEのメンバーがFANTASTICSの中島颯太のリリースイベントに参加したことがあることを告白した。ライブの開催、アルバムのリリースと発表ごとが目白押しとなった同イベント。その中の一つとして、グループ同士だけでなく、ソロバトルもあることを発表した。

◆Jr.EXILE「BATTLE OF TOKYO」にNEO EXILE参戦

ソロバトルのワンステージでは中島とWOLF HOWL HARMONYのHIROTOが対決。コメントを求められたHIROTOは、「颯太さんは学生の頃からリリースイベントで特典会に参加したり、実家にグッズが」と告白すると、メンバーからもどよめきが。「本当に尊敬する先輩なので、まさかBOT(BATTLE OF TOKYO)で一緒に音楽を表現できるって本当に夢のようです」と喜びを表現した。2019年に幕を開けたプロジェクト「BATTLE OF TOKYO」。 2019年「ENTER THE Jr.EXILE」、2022年「TIME 4 Jr.EXILE」、2023年「CODE OF Jr.EXILE」に続き、今年はJr .EXILEのTHE RAMPAGE、FANTASTICS、BALLISTIK BOYZ、PSYCHIC FEVERに加え、2023年にデビューしたNEO EXILEのLIL LEAGUE、KID PHENOMENON、WOLF HOWL HARMONY、THE JET BOY BANGERZが参戦。 “Jr.EXILE VS NEO EXILE”をテーマに世代を超えた“超バトル”を繰り広げる。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】