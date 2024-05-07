ºÇ²¼°Ì¤ÎÀ¾Éð3Ï¢ÇÔ¤Ç¼Ú¶â10¡¡ÉÔ±¿¤ÊÀèÀ©¤ò¤µ¤ì¤Æ¥á¥â¥ê¥¢¥ëÃÆÄ¾¸å¥ê¥ê¡¼¥ÕÂçÎÌ¼ºÅÀ
¡¡¢¡¥í¥Ã¥Æ6¡½1À¾Éð¡Ê7Æü¡¢ZOZO¥Þ¥ê¥ó¡Ë
¡¡ºÇ²¼°Ì¤ÎÀ¾Éð¤Ï3Ï¢ÇÔ¤Ç¼Ú¶â10¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡½é²ó1»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¹¥µ¡¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¤¬¡¢ÃæÂ¼¹äÌé¤¬»°¥´¥íÊ»»¦ÂÇ¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£3²ó¤Ë¤â1»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Ç³°ºê½¤ÂÁ¤ÈÃæÂ¼¹ä¤¬ÅÝ¤ì¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÀèÈ¯¤Î¥Ü¡¼¡¦¥¿¥«¥Ï¥·¤Ï½ÐÎÝ¤òµö¤·¤Ê¤¬¤é¤âÍ×½ê¤òÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·5²ó2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¡¢¥½¥È¤ò±¦Èô¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿Åö¤¿¤ê¤¬É÷¤ËÎ®¤µ¤ì¤ÆÍî¤Á¡¢ÀèÀ©¤Î2ÅÀ»°ÎÝÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡6²óÌµ»à¡¢ÃæÂ¼¹ä¤¬º¸ÍãÀÊ¤Ø2»î¹çÏ¢Â³¤Î5¹æ¥½¥í¤òÊü¤Á¡¢¶âËÜÃÎ·û»á¡Ê¸µ¹Åç¡¢ºå¿À¡Ë¤ËÊÂ¤Ö»Ë¾å10°Ì¤ÎÄÌ»»476¹æ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£¤À¤¬1ÅÀº¹¤ËÄÉ¤¤¾å¤²¤¿¤½¤ÎÎ¢¡¢µß±ç¤Î¿å¾åÍ³¿¤é¤¬ÂÇ¤Á¹þ¤Þ¤ì¡¢»³¸ý¡¢Æ£²¬¡¢²®Ìî¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ç·×4ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡£