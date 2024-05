6月25日に発売される、ももいろクローバーZ・玉井詩織 初のソロコンサートLIVE Blu-ray『「いろいろ」-SHIORI TAMAI SOLO CONCERT at TOKYO INTERNATIONAL FORUM- Blu-ray』より「Shape」のライブ映像が公開された。「Shape」は、本日行われた玉井詩織Instagramでのライブ配信内にて、玉井本人が視聴者へ「いろいろ」のライブ映像から見たい楽曲をコメントで募り、その中から声多く選ばれた一曲だ

LIVE Blu-ray『「いろいろ」-SHIORI TAMAI SOLO CONCERT at TOKYO INTERNATIONAL FORUM- Blu-ray』



発売日:2024年6月25日(火)特設サイト:https://mcz-release.com/live/iroiro/予約サイト:https://mailivis.jp/products/MOM240345DC品番:NXD-1095価格:9,000円(税抜:8,182円)形態:Blu-ray1枚音声:リニアPCM 2ch※Blu-ray(1枚)アウターケース付※ブックレット※プレミア特典(「いろいろ」ペイントボードカード)封入収録内容本編:「いろいろ」-SHIORI TAMAI SOLO CONCERT at TOKYO INTERNATIONAL FORUM-DAY2映像特典:「いろいろ」Making Video(仮)▼2024年3月3日(日)Day2公演本編1. SHIORI ture2. HAPPY-END3. ROCK THE BOAT4. 暁5. 日常6. 泣くな向日葵7. 孤独の中で鳴るBeatっ!8. マリンブルー9. Another World10. Eyes on me11. Spicy Girl12. Sepia13. 宝石14. 天国のでたらめ15. We Stand Alone16. ベルベットの森17. ShapeENCORE18. …愛ですか?19. モノクロデッサン -ZZ ver.-20. 走れ! -ZZ ver.-21. 涙目のアリス▼ファンクラブ会員先行受付期間:2024年3月15日(金)18:00〜5月23日(木)23:59お届け日:2024年6月25日(火)予定▼一般販売販売日:2024年6月25日(火)0:00〜通販サイト:ELR store(KING e-shop)※キングレコード公式オンラインショップ※数量限定となりますので予定数に達し次第、ご予約の受付は終了となります。