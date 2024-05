LDH発の総合エンタテインメントプロジェクト『BATTLE OF TOKYO』が7日、都内で緊急記者会見を開催した。会見では、プロジェクト始動以来、“Jr.EXILE世代”の5グループを中心に展開してきた同プロジェクトに、昨年デビューした“NEO EXILE世代”4組の参戦することが発表され、新たなフェーズへと移る同プロジェクトに対し、THE RAMPAGE from EXILE TRIBEの陣が思いを語った。

『BATTLE OF TOKYO』は、“Jr.EXILE世代”であるGENERATIONS、THE RAMPAGE、FANTASTICS、BALLISTIK BOYZ、PSYCHIC FEVERの総勢45人が中心となり、小説やアニメ、ゲーム、楽曲、ライブなど、リアルとバーチャルを融合・横断して展開する総合エンタテインメントプロジェクト。作中では、架空の未来都市「超東京」を舞台に、Jr.EXILE世代のメンバーが集結し、バトルを繰り広げていく。2019年に『ENTER THE Jr.EXILE』としてスタートし、『TIME 4 Jr.EXILE』(22年)、『CODE OF Jr.EXILE』(23年)と公演が行われてきたが、今年は『VS』をテーマとし、“Jr.EXILE世代”からTHE RAMPAGE、FANTASTICS、BALLISTIK BOYZ、PSYCHIC FEVERに加え、“NEO EXILE世代”のLIL LEAGUE、KID PHENOMENON、WOLF HOWL HARMONY、THE JET BOY BANGERZが参戦する。グループ同士のバトルは「THE RAMPAGE vs THE JET BOY BANGERZ」「BALLISTIK BOYZ vs LIL LEAGUE」「PSYCHIC FEVER vs WOLF HOWL HARMONY」「FANTASTICS vs KID PHENOMENON」の組み合わせとなる。BALLISTIK BOYZの砂田将宏は「この『BATTLE OF TOKYO』が始まったときは一番後輩でした」と振り返りながら、「必死に先輩たちの背中を見て、追いかけるスタートから、今は真ん中くらいになってきて、後輩のグループもたくさん増えてきた」としみじみ。今回はLIL LEAGUEとマッチメイク。「僕たち以降のグループは、全員がマイクを持って歌って踊るというスタイルが当たり前になってきましたけど、僕らはEXILE TRIBE初の歌って踊るグループとして、先駆者として、次は背中を見せられるようにLIL LEAGUEと本気で戦いたい」と意気込んだ。この言葉を受け、LIL LEAGUEの岩城星那は「今は自分たちが最年少グループで、この『BATTLE OF TOKYO』は憧れのステージとして見ていていた場所。そこに出させていただけることを本当に心から光栄に思います」とリスペクトを口にした。しかし、ただ背中を追いかけるだけではなく「今回はバトルということで、せっかくの機会だなと思う」と闘志も燃やしつつ、「先輩方、そしてNEO EXILE世代のみんなで、一つのエンターテイメントを作り上げられたらと思います」と気炎を上げた。このほか、『スペシャルバトル』として「川村壱馬 vs 松井利萄 vs 小波津志」「吉野北人 vs 八木勇征」「MA55IVE THE RAMPAGE vs RYOJI vs SUZUKI」、『ドリームステージ』として「RIKU vs 宇原雄飛」「中島颯太 vs HIROTO」の対戦カードも発表された。会見では各組み合わせの“バトル曲”が発表され、このバトル曲を収録したニューアルバム『BATTLE OF TOKYO〜Jr.EXILE vs NEO EXILE〜』を8月7日にリリースすること、そして埼玉・さいたまスーパーアリーナ(8月10〜12日)と大阪・京セラドーム大阪(8月31日〜9月1日)でのライブ開催などが明かされた。■グループバトル組み合わせ&楽曲・THE RAMPAGE vs THE JET BOY BANGERZ「Goodest Baddest」・FANTASTICS vs KID PHENOMENON「TurquoiseSun & PinkPurpleMoon」・BALLISTIK BOYZ vs LIL LEAGUE「Icy Fire」・PSYCHIC FEVER vs WOLF HOWL HARMONY「YING YANG」■スペシャルバトル組み合わせ・川村壱馬(THE RAMPAGE) vs 松井利樹(BALLISTIK BOYZ) vs 小波津志(PSYCHIC FEVER)・吉野北人(THE RAMPAGE) vs 八木勇征(FANTASTICS)・MA55IVE THE RAMPAGE(LIKIYA、浦川翔平、神谷健太、山本彰吾、鈴木昂秀) vs RYOJI(WOLF HOWL HARMONY) vs SUZUKI(WOLF HOWL HARMONY)■ドリームステージ組み合わせ・RIKU(THE RAMPAGE) vs 宇原雄飛(THE JET BOY BANGERZ)・中島颯太(FANTASTICS) vs HIROTO(WOLF HOWL HARMONY)