ICEx、メンバーが“世にも美しいゾンビ”になる3rdシングル「ビリミ」MVプレミア公開
ICExが、3rdシングル「ビリミ」をリリース。表題曲である「ビリミ」はフジテレビ系TVアニメ『逃走中 グレートミッション』エンディング主題歌にも決定している、愛を信じて突き進むの意味をおまじないにした言葉となっており、ICExの楽曲の特徴でもある、レトロトイ感に加え中毒感が散りばめられたおまじないソングだ。
リリースと併せて本楽曲のミュージックビデオが5月8日(水)0時にプレミア公開されることが決定。本映像はICExのメンバーが「本人」「ハンター」「世にも美しいゾンビ」の3役を演じている。
配信情報
https://youtu.be/PC7lzRs_sio
5月8日(水)0時プレミア公開
リリース情報
▲通常盤(CDのみ)
▲初回限定盤A(CD+Blu-ray)
▲初回限定盤B(CD+Blu-ray)
2024年5月8日(水)発売
https://www.jvcmusic.co.jp/ICEx/bilimi/
■通常盤(CDのみ) VICL-37729 / 価格：\1,100 (税込)
M1, ビリミ / M2, Maniacs
■初回限定盤A(CD+Blu-ray) VIZL-2313 / 価格：\2,970 (税込)
M1, ビリミ / M2, Sunset Blue
[Blu-ray] ICEx いちご狩り
■初回限定盤B(CD+Blu-ray) VIZL-2314 / 価格：\2,970 (税込)
M1, ビリミ / M2, Cyber Groovin’
[Blu-ray] Documentary of ICEx First Concert Tour 2024『SCRAMBLE PARTY！』
ライブ・イベント情報
2024年8月29日(木) 【東京】北とぴあ
2024年8月30日(金) 【東京】北とぴあ
※チケット等の詳細は後日発表予定
ライブ・イベント情報
2024年5月11日(土) @東京都
14:00開演
2024年5月12日(日) @東京都
14:00開演
関連リンク
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