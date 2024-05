◆Jr.EXILE「BATTLE OF TOKYO」にNEO EXILE参戦

【モデルプレス=2024/05/07】THE RAMPAGE、FANTASTICSらが7日、都内にてLDH JAPANが手掛ける総合エンタメプロジェクト「BATTLE OF TOKYO」の記者会見を実施。総勢8組65人が豪華集結した。2019年に幕を開けたプロジェクト「BATTLE OF TOKYO」。 2019年「ENTER THE Jr.EXILE」、2022年「TIME 4 Jr.EXILE」、2023年「CODE OF Jr.EXILE」に続き、今年はJr .EXILEのTHE RAMPAGE、FANTASTICS、BALLISTIK BOYZ、PSYCHIC FEVERに加え、2023年にデビューしたNEO EXILEのLIL LEAGUE、KID PHENOMENON、WOLF HOWL HARMONY、THE JET BOY BANGERZが参戦。 “Jr.EXILE VS NEO EXILE”をテーマに世代を超えた“超バトル”を繰り広げる。

◆「BATTLE OF TOKYO」とは

◆出演グループ

◆公演日程

◆アルバム収録内容

これに伴い、新たなアルバム「BATTLE OF TOKYO〜Jr.EXILE VS NEO EXILE”〜」を8月7日にリリース。8月10日、11日、12日にさいたまスーパーアリーナ、8月31日、9月1日に京セラドーム大阪でライブ「BATTLE OF TOKYO〜Jr.EXILE VS NEO EXILE”〜」を開催することを発表した。「BATTLE OF TOKYO」は、 Jr.EXILE世代のグループが中心となり小説やアニメ、ゲーム、楽曲、ライブなどリアルとバーチャルを融合・横断して展開するLDH JAPANが仕掛ける総合エンタテインメント・プロジェクト。大災害から奇跡の復興を遂げた未来都市「超東京」を舞台に、神出⻤没の怪盗団 MAD JESTERS(≠GENERATIONS)、最強無比の用心棒組織 ROWDY SHOGUN(≠THE RAMPAGE)、変幻自在のイリュージョン集団 Astro9(≠FANTASTICS)、風狂無頼のハッカーチーム JIGGY BOYS(≠BALLISTIK BOYZ)、闇の武器商人 DUNG BEAT POSSE(≠PSYCHIC FEVER)の5グループ総勢45人のキャラクターが特殊能力(スキル)を武器にバトルを繰り広げていた。(modelpress編集部)<Jr. EXILE>THE RAMPAGEFANTASTICSBALLISTIK BOYZPSYCHIC FEVER<NEO EXILE>LIL LEAGUEKID PHENOMENONWOLF HOWL HARMONYTHE JET BOY BANGERZ<埼玉公演>さいたまスーパーアリーナ スタジアムモード日程:2024年8月10日(土)開場16:00/開演18:00日程:2024年8月11日(日・祝)開場14:00/開演16:00日程:2024年8月12日(月・休み)開場14:00/開演16:00<大阪公演>京セラドーム大阪日程:2024年8月31日(土)開場15:00/開演17:00日程:2024年9月1日(日)開場14:00/開演16:00・THE RAMPAGE VS THE JET BOY BANGERZ [Goodest Baddest]・FANTASTICS VS KID PHENOMENON [TurquoiseSun & PinkPurpleMoon]・BALLISTIK BOYZ VS LIL LEAGUE [TIcy Fire]・PSYCHIC FEVER VS WOLF HOWL HARMONY [TYING YANGI]他、全6曲予定映像ディスクには4曲のMVとメイキングを収録予定。【Not Sponsored 記事】