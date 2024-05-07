THE RAMPAGE、FANTASTICSら8組65人豪華集結「BATTLE OF TOKYO」ライブ開催＆アルバムリリース発表
【モデルプレス＝2024/05/07】THE RAMPAGE、FANTASTICSらが7日、都内にてLDH JAPANが手掛ける総合エンタメプロジェクト「BATTLE OF TOKYO」の記者会見を実施。総勢8組65人が豪華集結した。
【写真】LDHアーティスト8組65人豪華集結
2019年に幕を開けたプロジェクト「BATTLE OF TOKYO」。 2019年「ENTER THE Jr.EXILE」、2022年「TIME 4 Jr.EXILE」、2023年「CODE OF Jr.EXILE」に続き、今年はJr .EXILEのTHE RAMPAGE、FANTASTICS、BALLISTIK BOYZ、PSYCHIC FEVERに加え、2023年にデビューしたNEO EXILEのLIL LEAGUE、KID PHENOMENON、WOLF HOWL HARMONY、THE JET BOY BANGERZが参戦。 “Jr.EXILE VS NEO EXILE”をテーマに世代を超えた“超バトル”を繰り広げる。
これに伴い、新たなアルバム「BATTLE OF TOKYO〜Jr.EXILE VS NEO EXILE”〜」を8月7日にリリース。8月10日、11日、12日にさいたまスーパーアリーナ、8月31日、9月1日に京セラドーム大阪でライブ「BATTLE OF TOKYO〜Jr.EXILE VS NEO EXILE”〜」を開催することを発表した。
「BATTLE OF TOKYO」は、 Jr.EXILE世代のグループが中心となり小説やアニメ、ゲーム、楽曲、ライブなどリアルとバーチャルを融合・横断して展開するLDH JAPANが仕掛ける総合エンタテインメント・プロジェクト。大災害から奇跡の復興を遂げた未来都市「超東京」を舞台に、神出⻤没の怪盗団 MAD JESTERS（≠GENERATIONS）、最強無比の用心棒組織 ROWDY SHOGUN（≠THE RAMPAGE）、変幻自在のイリュージョン集団 Astro9（≠FANTASTICS）、風狂無頼のハッカーチーム JIGGY BOYS（≠BALLISTIK BOYZ）、闇の武器商人 DUNG BEAT POSSE（≠PSYCHIC FEVER）の5グループ総勢45人のキャラクターが特殊能力（スキル）を武器にバトルを繰り広げていた。（modelpress編集部）
＜Jr. EXILE＞
THE RAMPAGE
FANTASTICS
BALLISTIK BOYZ
PSYCHIC FEVER
＜NEO EXILE＞
LIL LEAGUE
KID PHENOMENON
WOLF HOWL HARMONY
THE JET BOY BANGERZ
＜埼玉公演＞さいたまスーパーアリーナ スタジアムモード
日程：2024年8月10日（土）
開場16：00／開演18：00
日程：2024年8月11日（日・祝）
開場14：00／開演16：00
日程：2024年8月12日（月・休み）
開場14：00／開演16：00
＜大阪公演＞京セラドーム大阪
日程：2024年8月31日（土）
開場15：00／開演17：00
日程：2024年9月1日（日）
開場14：00／開演16：00
・THE RAMPAGE VS THE JET BOY BANGERZ [Goodest Baddest]
・FANTASTICS VS KID PHENOMENON [TurquoiseSun ＆ PinkPurpleMoon]
・BALLISTIK BOYZ VS LIL LEAGUE [TIcy Fire]
・PSYCHIC FEVER VS WOLF HOWL HARMONY [TYING YANGI]
他、全6曲予定
映像ディスクには4曲のMVとメイキングを収録予定。
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◆Jr.EXILE「BATTLE OF TOKYO」にNEO EXILE参戦
2019年に幕を開けたプロジェクト「BATTLE OF TOKYO」。 2019年「ENTER THE Jr.EXILE」、2022年「TIME 4 Jr.EXILE」、2023年「CODE OF Jr.EXILE」に続き、今年はJr .EXILEのTHE RAMPAGE、FANTASTICS、BALLISTIK BOYZ、PSYCHIC FEVERに加え、2023年にデビューしたNEO EXILEのLIL LEAGUE、KID PHENOMENON、WOLF HOWL HARMONY、THE JET BOY BANGERZが参戦。 “Jr.EXILE VS NEO EXILE”をテーマに世代を超えた“超バトル”を繰り広げる。
◆「BATTLE OF TOKYO」とは
「BATTLE OF TOKYO」は、 Jr.EXILE世代のグループが中心となり小説やアニメ、ゲーム、楽曲、ライブなどリアルとバーチャルを融合・横断して展開するLDH JAPANが仕掛ける総合エンタテインメント・プロジェクト。大災害から奇跡の復興を遂げた未来都市「超東京」を舞台に、神出⻤没の怪盗団 MAD JESTERS（≠GENERATIONS）、最強無比の用心棒組織 ROWDY SHOGUN（≠THE RAMPAGE）、変幻自在のイリュージョン集団 Astro9（≠FANTASTICS）、風狂無頼のハッカーチーム JIGGY BOYS（≠BALLISTIK BOYZ）、闇の武器商人 DUNG BEAT POSSE（≠PSYCHIC FEVER）の5グループ総勢45人のキャラクターが特殊能力（スキル）を武器にバトルを繰り広げていた。（modelpress編集部）
◆出演グループ
＜Jr. EXILE＞
THE RAMPAGE
FANTASTICS
BALLISTIK BOYZ
PSYCHIC FEVER
＜NEO EXILE＞
LIL LEAGUE
KID PHENOMENON
WOLF HOWL HARMONY
THE JET BOY BANGERZ
◆公演日程
＜埼玉公演＞さいたまスーパーアリーナ スタジアムモード
日程：2024年8月10日（土）
開場16：00／開演18：00
日程：2024年8月11日（日・祝）
開場14：00／開演16：00
日程：2024年8月12日（月・休み）
開場14：00／開演16：00
＜大阪公演＞京セラドーム大阪
日程：2024年8月31日（土）
開場15：00／開演17：00
日程：2024年9月1日（日）
開場14：00／開演16：00
◆アルバム収録内容
・THE RAMPAGE VS THE JET BOY BANGERZ [Goodest Baddest]
・FANTASTICS VS KID PHENOMENON [TurquoiseSun ＆ PinkPurpleMoon]
・BALLISTIK BOYZ VS LIL LEAGUE [TIcy Fire]
・PSYCHIC FEVER VS WOLF HOWL HARMONY [TYING YANGI]
他、全6曲予定
映像ディスクには4曲のMVとメイキングを収録予定。
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