TAKAさん、Kobaさん、大吉さんが質問に回答

球場を盛り上げ、チームの勝利を後押しすべく活動する球団公式パフォーマー。2024シーズン、球場を躍動するパ・リーグ6球団全125人のパフォーマーを一問一答形式で紹介する。今回はソフトバンクのパフォーマンスチーム「アクロバットパフォーマー」のTAKAさん、Kobaさん、大吉さんに話を聞いた。

質問事項は以下の10点。1:自分の性格を一言で表すと 2:得意なことは 3:苦手なことは 4:人生で1番感動したこと 5:子供の頃の夢は 6:人生の最後に食べたいものは 7:10年後の自分はどうなっていたい? 8:携帯の待受画像は 9:自分の登場曲を選ぶとしたら 10:2024年の目標は

◯TAKA:在籍3年目、福岡県出身、10年の独学でアクロバットを習得

1:行動的 2:新しいことをすぐ習得すること 3:あまりないです 4:みずほPayPayドームで初めてアクロバットをしたときに大勢の歓声が聞こえたこと 5:体操選手 6:寿司、おにぎり 7:かっこいいお父さん 8:ヤシの木 9:Dear Woman /SMAP 10:多くの人にアクロバットパフォーマーというだけでなく、TAKAという名前で覚えてもらう

「自分たちのパフォーマンスで多くの人に笑顔になってもらえるように頑張ります」

◯Koba:在籍3年目、福岡県出身、学生時代チアリーディング九州大会で優勝

1:根暗 2:アクロバット、絵を描くこと 3:人と話すこと(人見知り…?) 4:綾波が使徒に精神攻撃をされ、シンジへの気持ちが恋だと知り、初めて涙を流し、シンジを守るため自爆したシーンを見たとき(新世紀エヴァンゲリオン第弐拾参話) 5:サッカー選手、ピザ屋 6:最高級の鰻重 7:体力と健康面が全く変わらないでいたい 8:ポケモン、ONE PIECE 9:When They Turn The Lights On /ONE OK ROCK 10:健康第一

「まだまだ僕たちアクロバットパフォーマーのことを知らない人も多いと思いますが、みずほPayPayドームに観戦に来たときはぜひ僕たちのアクロバットにも注目していただき、顔や名前を覚えて帰ってくれるとうれしいです」

◯大吉:新メンバー、福岡県出身、特技はトリックング(アクロバット)

1:明るい 2:スポーツ 3:細かい作業 4:「君の膵臓をたべたい」を見たとき 5:お金持ちの社長 6:白米 7:今と変わらず幸せでありたい、いろいろ余裕をもっていたい 8:金のリンゴ 9:crossing field /LiSA 10:いろいろなことにチャレンジする

「今年からよろしくお願いします!」(「パ・リーグ インサイト」編集部)



(記事提供:パ・リーグ インサイト)