HYBE LABELS JAPAN所属の9人組グローバルグループ&TEAMが7日、東京・豊洲PITで1stシングル「五月雨(Samidare)」(8日発売)のリリース記念ショーケース『&TEAM 1st SINGLE SHOWCASE「五月雨(Samidare)」』を開催した。春夏秋冬を通じて結束する少年たちの新しい物語の第一章となる今作。タイトル曲のダンスパフォーマンスは、あふれる生命力に加え、もどかしい気持ちと葛藤しながらも立ち上がろうとする少年たちの心の動きを表現する。印象的なリフレインで披露する「傘ダンス」は、メンバーのK(ケイ)が振り付けに参加。水たまりでの雨遊びを連想させるキャッチーなダンスとなっている。

Kは自身が手がけた振り付けについて「今まではエネルギッシュな振り付けが多かったんですけど、『五月雨』は、はかなさとか繊細な表現力にぜひ注目していただければうれしいです。『傘ダンス』と言いまして、傘を持って少年たちが水たまりを作るんですけど、水たまりに入り込むような動作とか、雨の中、みんなで遊んでいるようなところを表現して作ってみました。ぜひ、マネしやすいので、みなさんマネしてみてください」と呼びかけた。収録曲のトークも盛り上がり、リーダーのEJ(ウィジュ)はミドルバラード「君にカエル(Maybe)」について「この曲の歌詞が本当にきれいで、すてきで、僕も初めて見た時にこんな美しい表現があるんだって思いながら、この歌詞が皆さんにちゃんと伝わるように、本当にレコーディングする時も一文字一文字丁寧にレコーディングしました」と説明。「特に僕は、サビの『いつでも君に帰るから』という歌詞が好きで、この曲をみんながたくさん聴いてほしい曲です」と、すべて日本語で誠実に伝えた。Kもこの曲が「大好き」と話し、「すごく想像力がかきたてられるようなメロディーと、歌詞もすごく美しくて、この美しい日本語の歌詞をグローバルグループとして、この曲を通して世界の皆さんに聴いていただけたらうれしいなって思った」とにっこり。「改めてこの曲を聴きながら、日本でデビューしてよかったなって思いました」と実感を込めた。イベントでは1stシングル収録曲の「Scar to Scar」「君にカエル(Maybe)」を披露。ラストに表題曲「五月雨(Samidare)」をパフォーマンスし、会場は終始、LUNE(E=アキュートアクセント付き/&TEAMファン)の歓声が響き渡った。イベント中には、初のアリーナツアーを開催することがサプライズ発表され、さらにLUNEを沸かせていた。■『2024 &TEAM CONCERT TOUR 'SECOND TO NONE'』日程7月20日(土):東京・有明アリーナ7月21日(日):東京・有明アリーナ7月25日(木):兵庫・神戸ワールド記念ホール7月26日(金):兵庫・神戸ワールド記念ホール8月17日(土):福岡・マリンメッセ福岡 B館8月18日(日):福岡・マリンメッセ福岡 B館9月28日(土):愛知・ポートメッセなごや 第1展示館9月29日(日):愛知・ポートメッセなごや 第1展示館