映画やアニメなどのフィクションの世界では「弾丸を弾丸で撃ち落とす」という描写があります。この非現実的な現象をハイスピードカメラで撮影し、実際に弾丸と弾丸がぶつかると一体何が起きるのかを、これまでさまざまなスローモーション動画を公開してきたチャンネル登録者数1500万人超のYouTubeチャンネル・The Slow Mo Guysが動画化しています。Can a Bullet Go Through Another Bullet? 875,000FPS - The Slow Mo Guys - YouTube

2016年に公開された映画「スーサイド・スクワッド」では、空中で弾丸と弾丸が激突するシーンがあります。これを現実世界で再現してみようというのが、今回の動画の内容です。デザートイーグルで利用される.357マグナム弾を台の上に固定し、これをライフル銃で射撃します。ライフル銃で撃ち出すのは.22ロングライフル弾。撮影にはハイスピードカメラのPhantom TMX 751を使用します。なお、Phantom TMX 751は撮影する解像度を低くすればするほど高フレームレートの映像を撮影可能です。各弾丸にどれだけの火薬が入っているかをチェック。.357マグナム弾に入っている火薬の量はコレ。一方で、.22ロングライフル弾に入っている火薬の量は以下でした。机に固定しておく.357マグナム弾は、薬莢(やっきょう)部分は取り外して弾芯部分だけを以下のように固定します。最初に流れるのは8万2000fpsで撮影されたスローモーション動画。弾丸同士が接触すると火花が上がります。そして固定されていた.357マグナム弾の弾芯が粉々に砕けてしまいました。20万fpsのスローモーション動画で見るとこんな感じ。接触の瞬間。火花だけでなく火薬のような黒い粉が舞います。弾芯は元のサイズよりも膨れ上がりますが、上半分は粉々にならずに済んでいるのがわかります。さらにアップで弾丸と弾丸がぶつかる瞬間を確認することも可能。固定されていた弾芯がどんな風に変形していくかがよくわかります。真横から撮影したスローモーション動画。接触の瞬間。弾芯の中央部分がぷっくりと膨らみ、.22ロングライフル弾の侵入口からは黒い粉が噴出しているのがわかります。吹き飛んでいく瞬間も、弾芯と弾芯を覆うジャケット(被甲)を目視で確認可能です。実験後残ったジャケットが以下。.22ロングライフル弾は.357マグナム弾のジャケットを貫通することができなかったことがわかります。さらにモノクロの87万5000fpsのスローモーション映像で捉えた弾丸と弾丸が衝突する瞬間。.357マグナム弾の薬莢を取り外さずに.22ロングライフル弾をぶつけてみます。接触。弾芯がぐしゃりと変形します。そして粉々に。釘の上に固定されていた.357マグナム弾が勢いよく後ろに飛んでいきますが、薬莢部分は無傷です。薬莢部分はこんな感じで弾芯との接地部分だけ変形しているものの、.22ロングライフル弾が貫通してくることはありませんでした。机の上に固定しておく.357マグナム弾の前後を入れ替え、プライマー(雷管)部分に.22ロングライフル弾を撃ちこみます。接触の瞬間は大きな違いがありません。しかし、.22ロングライフル弾が火薬に到達したのか激しい炎と黒煙が広がります。それでも弾芯部分はほぼ無傷のままです。真横から撮影した動画が以下。衝突。プライマー部分が爆発。細かい金属片が周囲に飛散します。薬莢は破裂しているものの、中の火薬がすべて燃えているというわけではないようで、弾芯の周りに黒い火薬のような粉を確認できます。続いて、ライフル銃から.30-06スプリングフィールド弾を撃ち出します。.357マグナム弾と衝突するとこんな感じ。スローモーションで衝突の瞬間を確認します。激突した瞬間に上がる火花の量がかなり増えています。.357マグナム弾の弾芯が粉々に破裂。.30-06スプリングフィールド弾と.22ロングライフル弾の威力の違いが実感できます。.30-06スプリングフィールド弾が.357マグナム弾の中心に衝突するように、ライフル銃の銃口を調整。衝突の瞬間。固定されていた.357マグナム弾が球状に膨らみ、破裂します。粉々に飛び散る破片も球形に広がっていきます。CGで作成されたスーサイド・スクワッドのワンシーンと比べても非常に迫力のある映像を撮影することに成功しました。