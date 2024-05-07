“Jr.EXILE”＆“NEO EXILE” 8組総勢65人集結 『VS』テーマに8月アルバム発売＆埼玉・大阪ライブ開催
LDH発の総合エンタテインメントプロジェクト『BATTLE OF TOKYO』が7日、都内で緊急記者会見を開催。2019年のプロジェクト始動以来、“Jr.EXILE世代”の5グループを中心に展開してきた同プロジェクトに、昨年デビューした“NEO EXILE世代”4組の参戦が発表された。
【グループ集合カット】圧巻！グループごとにお揃いの衣装で登場
『BATTLE OF TOKYO』は、“Jr.EXILE世代”であるGENERATIONS、THE RAMPAGE、FANTASTICS、BALLISTIK BOYZ、PSYCHIC FEVERの総勢45人が中心となり、小説やアニメ、ゲーム、楽曲、ライブなど、リアルとバーチャルを融合・横断して展開する総合エンタテインメントプロジェクト。作中では、架空の未来都市「超東京」を舞台に、Jr.EXILE世代のメンバーが集結し、バトルを繰り広げていく。
2019年に『ENTER THE Jr.EXILE』としてスタートし、『TIME 4 Jr.EXILE』（22年）、『CODE OF Jr.EXILE』（23年）と公演が行われてきたが、今年は『VS』をテーマとし、“Jr.EXILE世代”からTHE RAMPAGE、FANTASTICS、BALLISTIK BOYZ、PSYCHIC FEVERに加え、“NEO EXILE世代”のLIL LEAGUE、KID PHENOMENON、WOLF HOWL HARMONY、THE JET BOY BANGERZが参戦する。
グループ同士のバトルは「THE RAMPAGE vs THE JET BOY BANGERZ」「BALLISTIK BOYZ vs LIL LEAGUE」「PSYCHIC FEVER vs WOLF HOWL HARMONY」「FANTASTICS vs KID PHENOMENON」の組み合わせとなる。
さらに、『スペシャルバトル』として「川村壱馬 vs 松井利萄 vs 小波津志」「吉野北人 vs 八木勇征」「MA55IVE THE RAMPAGE vs RYOJI vs SUZUKI」、『ドリームステージ』として「RIKU vs 宇原雄飛」「中島颯太 vs HIROTO」の対戦カードも発表された。
会見では各組み合わせの“バトル曲”が発表され、このバトル曲を収録したニューアルバム『BATTLE OF TOKYO〜Jr.EXILE vs NEO EXILE〜』を8月7日にリリースすること、そして埼玉・さいたまスーパーアリーナ（8月10〜12日）と大阪・京セラドーム大阪（8月31日〜9月1日）でのライブ開催などが明かされた。
■グループバトル組み合わせ＆楽曲
・THE RAMPAGE vs THE JET BOY BANGERZ「Goodest Baddest」
・FANTASTICS vs KID PHENOMENON「TurquoiseSun & PinkPurpleMoon」
・BALLISTIK BOYZ vs LIL LEAGUE「Icy Fire」
・PSYCHIC FEVER vs WOLF HOWL HARMONY「YING YANG」
■スペシャルバトル組み合わせ
・川村壱馬（THE RAMPAGE） vs 松井利樹（BALLISTIK BOYZ） vs 小波津志（PSYCHIC FEVER）
・吉野北人（THE RAMPAGE） vs 八木勇征（FANTASTICS）
・MA55IVE THE RAMPAGE（LIKIYA、浦川翔平、神谷健太、山本彰吾、鈴木昂秀） vs RYOJI（WOLF HOWL HARMONY） vs SUZUKI（WOLF HOWL HARMONY）
■ドリームステージ組み合わせ
・RIKU（THE RAMPAGE） vs 宇原雄飛（THE JET BOY BANGERZ）
・中島颯太（FANTASTICS） vs HIROTO（WOLF HOWL HARMONY）
【グループ集合カット】圧巻！グループごとにお揃いの衣装で登場
『BATTLE OF TOKYO』は、“Jr.EXILE世代”であるGENERATIONS、THE RAMPAGE、FANTASTICS、BALLISTIK BOYZ、PSYCHIC FEVERの総勢45人が中心となり、小説やアニメ、ゲーム、楽曲、ライブなど、リアルとバーチャルを融合・横断して展開する総合エンタテインメントプロジェクト。作中では、架空の未来都市「超東京」を舞台に、Jr.EXILE世代のメンバーが集結し、バトルを繰り広げていく。
グループ同士のバトルは「THE RAMPAGE vs THE JET BOY BANGERZ」「BALLISTIK BOYZ vs LIL LEAGUE」「PSYCHIC FEVER vs WOLF HOWL HARMONY」「FANTASTICS vs KID PHENOMENON」の組み合わせとなる。
さらに、『スペシャルバトル』として「川村壱馬 vs 松井利萄 vs 小波津志」「吉野北人 vs 八木勇征」「MA55IVE THE RAMPAGE vs RYOJI vs SUZUKI」、『ドリームステージ』として「RIKU vs 宇原雄飛」「中島颯太 vs HIROTO」の対戦カードも発表された。
会見では各組み合わせの“バトル曲”が発表され、このバトル曲を収録したニューアルバム『BATTLE OF TOKYO〜Jr.EXILE vs NEO EXILE〜』を8月7日にリリースすること、そして埼玉・さいたまスーパーアリーナ（8月10〜12日）と大阪・京セラドーム大阪（8月31日〜9月1日）でのライブ開催などが明かされた。
■グループバトル組み合わせ＆楽曲
・THE RAMPAGE vs THE JET BOY BANGERZ「Goodest Baddest」
・FANTASTICS vs KID PHENOMENON「TurquoiseSun & PinkPurpleMoon」
・BALLISTIK BOYZ vs LIL LEAGUE「Icy Fire」
・PSYCHIC FEVER vs WOLF HOWL HARMONY「YING YANG」
■スペシャルバトル組み合わせ
・川村壱馬（THE RAMPAGE） vs 松井利樹（BALLISTIK BOYZ） vs 小波津志（PSYCHIC FEVER）
・吉野北人（THE RAMPAGE） vs 八木勇征（FANTASTICS）
・MA55IVE THE RAMPAGE（LIKIYA、浦川翔平、神谷健太、山本彰吾、鈴木昂秀） vs RYOJI（WOLF HOWL HARMONY） vs SUZUKI（WOLF HOWL HARMONY）
■ドリームステージ組み合わせ
・RIKU（THE RAMPAGE） vs 宇原雄飛（THE JET BOY BANGERZ）
・中島颯太（FANTASTICS） vs HIROTO（WOLF HOWL HARMONY）