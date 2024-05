USJ「ジュラシック・パーク 〜ザ・シークレット・ミッション〜」初のチーム協力型・謎解きプログラム

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ)から、企業や団体に向けたチーム協力戦・団体プログラム「ジュラシック・パーク 〜ザ・シークレット・ミッション〜」が登場。2024年5月8日(水)より予約受付を開始し、5月28日(火)よりスタートする。

USJからチーム協力戦・団体プログラムが初登場!

「ジュラシック・パーク 〜ザ・シークレット・ミッション〜」は、“チームビルディング”をコンセプトに掲げたUSJ史上初のチーム協力戦・団体プログラム。映画『ジュラシック・パーク』の世界観はそのままに、ここでしか体験できない完全オリジナル・ストーリーの謎解きミッションを楽しむことができる。

最大2,000人で“恐竜救出チームミッション”

4名程度のチームに分かれたら、パーク全体を周遊しながら、スマートフォンから次々に出題されるミッションに挑戦。パーク内に隠されたヒントで解く謎解きやチーム協力戦など、頭脳とチームワークを試されるさまざまなミッションをクリアして、“恐竜の解放を阻止し、USJの危機を救う”という最大のゴールを目指す。

同時に体験可能な人数は40〜2,000人と幅広いので、さまざまなグループ構成で利用することができ、年齢や役職に関わらずどんな人でも楽しむことが可能。パーク全体で全身を使いながらミッションに没入すれば、チームの絆も深まり、特別感や達成感を存分に感じられそうだ。

【詳細】

「ジュラシック・パーク 〜ザ・シークレット・ミッション〜」

発売日:2024年5月28日(火)

予約受付開始日:5月8日(水)

利用時間:パーク営業時間中の2時間

場所:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ)

参加人数:40〜2,000名

価格:1人あたり 12,000円

※1人あたりの価格には、スタジオ・パス、参加者IDが含まれる。



TM & (C) Universal Studios & Amblin Entertainment

TM & (C) Universal Studios. All rights reserved.

