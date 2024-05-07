¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¿·¥¨¥ê¥¢¡¢¥¢¥Ê¡õ¥¨¥ë¥µ¤Ë²ñ¤¨¤ë²ÄÇ½À¤â! ÉÔÄê´ü¤Ç¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¼Â»Ü
6·î6Æü¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ëÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼(ÀéÍÕ¸©±º°Â»Ô)¤Î8ÈÖÌÜ¤Î¿·¥Æ¡¼¥Þ¥Ý¡¼¥È¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¡×¤¬7Æü¡¢ÊóÆ»¿Ø¸þ¤±¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¡×¤Ï¡¢¡ÈËâË¡¤ÎÀô¤¬Æ³¤¯¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤ÎÀ¤³¦¡É¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¡¢¡Ø¥¢¥Ê¤ÈÀã¤Î½÷²¦¡Ù¤òÂêºà¤È¤·¤¿¡Ö¥Õ¥í¡¼¥º¥ó¥¥ó¥°¥À¥à¡×¡¢¡ØÅã¤Î¾å¤Î¥é¥×¥ó¥Ä¥§¥ë¡Ù¤òÂêºà¤È¤·¤¿¡Ö¥é¥×¥ó¥Ä¥§¥ë¤Î¿¹¡×¡¢¡Ø¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥Ñ¥ó¡Ù¤òÂêºà¤È¤·¤¿¡Ö¥Ô¡¼¥¿¡¼¥Ñ¥ó¤Î¥Í¥Ð¡¼¥é¥ó¥É¡×¤Î3¤Ä¤Î¥¨¥ê¥¢¤È¡¢¡ÖÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¡¦¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¥Û¥Æ¥ë¡×¤Ç¹½À®¡£ÁíÅê»ñ³Û¤ÏÌó3,200²¯±ß¤Ç¡¢2001Ç¯¤ÎÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼³«¶È°ÊÍèºÇÂç¤È¤Ê¤ëÁí³«È¯ÌÌÀÑÌó14ËüÖ¤Î³«È¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Õ¥í¡¼¥º¥ó¥¥ó¥°¥À¥à¡×¤Ï¡¢Àã¤Î½÷²¦¤Ç¤¢¤ë¥¨¥ë¥µ¤¬Àã¤äÉ¹¤òÁà¤ëËâË¡¤ÎÎÏ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¡¢±Ç²è¤¬Ëë¤òÊÄ¤¸¤¿¸å¤Î¹¬¤»¤ÊÀ¤³¦¡£±Ç²è¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¤¿¤É¤ë¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¥¢¥Ê¤È¥¨¥ë¥µ¤Î¥Õ¥í¡¼¥º¥ó¥¸¥ã¡¼¥Ë¡¼¡×¤ä¡¢¥¢¥ì¥ó¥Ç¡¼¥ë¾ë¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¥¢¥ì¥ó¥Ç¡¼¥ë¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Ð¥ó¥±¥Ã¥È¡×¡¢±Ç²è¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥µ¥¦¥ÊÉÕ¤¤Î»³¾®²°¤Î¼ç¿Í¥ª¡¼¥±¥ó¤¬·Ð±Ä¤¹¤ë¡Ö¥ª¡¼¥±¥ó¤Î¥ª¡¼¥±¡¼¥Õ¡¼¥É¡×¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ±¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¥¢¥Ê¤È¥¨¥ë¥µ¤Î¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤âÉÔÄê´ü¤Ç¼Â»Ü¡£±¿¤¬¤è¤±¤ì¤Ð2¿Í¤Ë²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤³¤ÎÆü¡¢ÊóÆ»¿Ø¤ÎÁ°¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¥¢¥Ê¤È¥¨¥ë¥µ¤Ï¡¢¾Ð´é¤Ç¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤À¤ê¡¢Êú¤¹ç¤Ã¤¿¤ê¡¢¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ý¡¼¥º¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¡×¤Ï¡¢¡ÈËâË¡¤ÎÀô¤¬Æ³¤¯¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤ÎÀ¤³¦¡É¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¡¢¡Ø¥¢¥Ê¤ÈÀã¤Î½÷²¦¡Ù¤òÂêºà¤È¤·¤¿¡Ö¥Õ¥í¡¼¥º¥ó¥¥ó¥°¥À¥à¡×¡¢¡ØÅã¤Î¾å¤Î¥é¥×¥ó¥Ä¥§¥ë¡Ù¤òÂêºà¤È¤·¤¿¡Ö¥é¥×¥ó¥Ä¥§¥ë¤Î¿¹¡×¡¢¡Ø¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥Ñ¥ó¡Ù¤òÂêºà¤È¤·¤¿¡Ö¥Ô¡¼¥¿¡¼¥Ñ¥ó¤Î¥Í¥Ð¡¼¥é¥ó¥É¡×¤Î3¤Ä¤Î¥¨¥ê¥¢¤È¡¢¡ÖÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¡¦¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¥Û¥Æ¥ë¡×¤Ç¹½À®¡£ÁíÅê»ñ³Û¤ÏÌó3,200²¯±ß¤Ç¡¢2001Ç¯¤ÎÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼³«¶È°ÊÍèºÇÂç¤È¤Ê¤ëÁí³«È¯ÌÌÀÑÌó14ËüÖ¤Î³«È¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ±¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¥¢¥Ê¤È¥¨¥ë¥µ¤Î¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤âÉÔÄê´ü¤Ç¼Â»Ü¡£±¿¤¬¤è¤±¤ì¤Ð2¿Í¤Ë²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤³¤ÎÆü¡¢ÊóÆ»¿Ø¤ÎÁ°¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¥¢¥Ê¤È¥¨¥ë¥µ¤Ï¡¢¾Ð´é¤Ç¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤À¤ê¡¢Êú¤¹ç¤Ã¤¿¤ê¡¢¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ý¡¼¥º¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£