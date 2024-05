ABEMAは、日本時間2024年5月8日(水)午前11時より大谷翔平選手、山本由伸投手が所属するロサンゼルス・ドジャースとマイアミ・マーリンズの一戦を無料生中継する。スペシャルゲストとして、「ABEMAベースボールリポーター」を務める乃木坂46・黒見明香の出演が決定した。

乃木坂46・4期生の黒見は、アイドルとして活動する傍ら、現役大学生の野球好きとしても知られ、昨シーズンはABEMAのMLB中継に度々ゲスト解説として出演。元プロ野球選手などの解説陣とともに、MLBの魅力を届けてきた。2023年4月にスタジオ初登場した際、「ノートに大谷翔平選手の今季のストレートが何%とか、そういうのをまとめています」「結構動画とか見て調べました」などと明かした“黒見ノート”の存在が、「勉強熱心すぎる」「解説のレベル高すぎ」などとSNSを中心に大きな反響を集めた。

今シーズンは新たに「ABEMAベースボールリポーター」として、ABEMA野球公式YouTube にて特別企画『黒見明香のABEMAベースボールリポート』も始動。MLBのみならず、日本のプロ野球など“ベースボール”に関わる様々な場所や人への取材を、黒見自身が行っている。初回の公開動画では野球のキャッチャーミットやプロテクターなどを製造する工場を訪ねて、現役MLBプレーヤーからも支持される防具の秘密を取材するなど、“ガチ”すぎる黒見の視点が注目を集めています。

8日のドジャース対マーリンズ戦では、解説の五十嵐亮太、西岡剛の元MLBプレーヤーコンビとともに、“ガチすぎる”トークを展開する。今シーズンABEMAのMLB中継で初出演する黒見は「昨年に続き、大好きなMLBに中継でも携わることが叶って感激です。五十嵐さん、西岡さんと共に、野球ファンの皆さまに楽しんで頂けるよう黒見ノートを携え全力で応援します。ぜひ一緒に!熱い試合を楽しみましょう♪」とコメントした。

■「ABEMA」 野球公式YoTube企画『黒見明香のABEMAベースボールリポート』

【黒見ノートの覗き見】アーロン・ジャッジの本塁打数を予想!ダルビッシュの投球術にも迫る!

【黒見明香のABEMAベースボールリポート #2 】

・URL: https://youtu.be/q-bBw5KrNDk

■MLB 5月8日(水)ロサンゼルス・ドジャース対マイアミ・マーリンズ「ABEMA」生中継概要

・放送日時:2024年5月8日(水)午前11時〜

・放送URL: https://abema.tv/channels/world-sports-1/slots/ErQPg8aSTTGFvF

・実況:清水 俊輔(テレビ朝日アナウンサー)

・解説:五十嵐亮太、西岡剛

・スペシャルゲスト:黒見明香(乃木坂46)

(C)AbemaTV,Inc.

Major League Baseball trademarks and copyrights are used with permission of Major League Baseball. Visit MLB.com