¡Ú¥Î¥¢¡Û²¦¼Ô¡¦À¶µÜ³¤ÅÍ¡Ö¥Î¥¢³×Ì¿¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤ä¤ë¡×¡¡·ý²¦¤é¤È¿·¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ø¥ª¡¼¥ë¡¦¥ê¥Ù¥ê¥ª¥ó¡Ù·ëÀ®
¡¡¥Î¥¢¤Î£Ç£È£Ã¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¡¦À¶µÜ³¤ÅÍ¡Ê£²£·¡Ë¤¬£·Æü¡¢·ý²¦¡Ê£³£¹¡Ë¤È¿·¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö£Á£Ì£Ì¡¡£Ò£Å£Â£Å£Ì£Ì£É£Ï£Î¡Ê¥ª¡¼¥ë¡¦¥ê¥Ù¥ê¥ª¥ó¡Ë¡×¤ò·ëÀ®¤·¤¿¡£
¡¡£´Æü¤ÎÎ¾¹ñÂç²ñ¤Ç£Ç£È£Ã¥Ø¥Ó¡¼µé²¦ºÂ¤òÃ¥¼è¤·¤¿À¶µÜ¤Ï¡¢·ý²¦¤È¤Î¶¦Æ®¤ò·è°Õ¡£¤³¤ÎÆü¤Ï²þ¤á¤Æ¡ÖÎ¾¹ñ¤Ç²¶¤ÏÀÀ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Î¥¢¤ò¤â¤¦°ìÅÙ¡¢¶È³¦¥È¥Ã¥×¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë·ý²¦¤È¤È¤â¤Ë¥Î¥¢¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÉ½ÌÀ¤·¡¢£²¿Í¤Ç¸Ç¤¤°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£
¡¡£²¿Í¤Î¥Á¡¼¥àÌ¾¤ò¥ª¡¼¥ë¡¦¥ê¥Ù¥ê¥ª¥ó¤ÈÈ¯É½¡£¥ê¥Ù¥ê¥ª¥ó¤Ï¡ÖÈ¿Íð¡×¤ä¡ÖËÅÈ¿¡×¤Î°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¡£·ý²¦¤â¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Ï³×Ì¿¤Î¤¿¤á¤Ë¡£²¶¤ÏÀ¶µÜ³¤ÅÍ¤È¤È¤â¤Ë¥Î¥¢¤ò¶È³¦¥È¥Ã¥×¤Ø»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤ÎÀ¶µÜ¤ÎËÜµ¤¤ÎÌÜ¡¢¸«¤Æ¤ß¤í¡£º£¤ÎÀ¶µÜ¤ÏÀÎ¤È¤Ï°ã¤¦¤¾¡£¼«¤é¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¡Ø¥Î¥¢¤ò¶È³¦¥È¥Ã¥×¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡Ù¤È¡£¸Å¤¯¤µ¤¤¥Î¥¢¤ò¤Ö¤Á²õ¤·¤Æ¿·¤·¤¤¥Î¥¢¤ò¤Ä¤¯¤ê¾å¤²¤ë¡£À¶µÜ³¤ÅÍ¤È¤È¤â¤Ë·ý²¦¤Ï¥ª¡¼¥ë¡¦¥ì¥Ù¥ê¥ª¥ó¡¢¥Î¥¢³×Ì¿¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤ä¤ë¡×¤È¶¯¤¤·è°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¤½¤³¤Ø¡¢¥¢¥ì¥Ï¥ó¥É¥í¤È¡¢Ææ¤Î¹õÊ¤ÌÌ¡Ö¥¯¥ê¥¹¥È¥Ð¥ë¡×¤¬ÅÐ¾ì¡££²¿Í¤â¿·¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃÄÂÎ³×Ì¿¤ÎÁ°¤Ë¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡££¶Æü¤ÎÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¥ê¥ó¥°Ï¢ÌÁÈ¯ÂµÇ°Âç²ñ¡Ö£Á£Ì£Ì¡¡£Ô£Ï£Ç£Å£Ô£È£Å£Ò¡×¡ÊÆüËÜÉðÆ»´Û¡Ë¤Î¥á¥¤¥ó½ªÎ»¸å¡¢À¶µÜ¤Ï¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡Ö¥Ð¥ì¥Ã¥È¥¯¥é¥Ö¡¦¥¦¥©¡¼¡¦¥É¥Ã¥°¥¹¡×¤Î¥²¥¤¥Ö¡¦¥¥Ã¥É¡Ê£²£·¡Ë¤Ë½±·â¤µ¤ì¡¢¥Ù¥ë¥È¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢£¶·î£±£¶Æü²£ÉÍ£Â£Õ£Î£Ô£Á£ÉÂç²ñ¤Î£Ö£±Àï¤Ç·Þ¤¨·â¤Ä¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÌëÌÀ¤±¤Æ¤âÅÜ¤ê¤¬¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤À¶µÜ¤Ï¡Ö¥²¥¤¥Ö¡ª¡¡¤Õ¤¶¤±¤ó¤Ê¤è¡ª¡¡¤³¤Î¥Ù¥ë¥È¤Ï¤ß¤ó¤ÊÉ¬»à¤Ê»×¤¤¤Ç¼è¤ê¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤è¡£¤ªÁ°¤ß¤¿¤¤¤ÊÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ê¤Ò¤¤ç¤¦¤Ê¥ä¥í¡¼¤¬»ý¤Ã¤Æ¤Æ¤¤¤¤¥Ù¥ë¥È¤¸¤ã¤Í¤¨¤ó¤À¤è¡£¿·ÆüËÜ¤È¤«¥Î¥¢¤È¤«¤½¤ó¤Ê¥Ü¡¼¥À¡¼¤Ï¤Í¤¨¤è¡£¤¤¤Ä¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤ë¡£É¬¤º¥Ù¥ë¥È¤ò¼è¤êÌá¤·¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡·ý²¦¤â¡Ö¥ª¥¤¡¢¥²¥¤¥Ö¡ª¡¡À¶µÜ¤Ë¤Ïµ¤¤ò¤Ä¤±¤í¤è¡£¥Ù¥ë¥È¤òÅð¤Þ¤ì¤¿À¶µÜ¤Ï¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÅÜ¤Ã¤Æ¤ë¤¾¡£¥¦¥©¡¼¡¦¥É¥Ã¥°¥¹¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¤¼¡£ÉÝ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¥Î¥¢¤Î¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤³¤¤¤è¡£¿·ÆüËÜ¤Î¥ê¥ó¥°¤Ç¤â¤¤¤¤¤¾¡£¤ªÁ°¤«¤é¥Ù¥ë¥È¤òÃ¥´Ô¤¹¤ë¤«¤é¤Ê¡×¤ÈÍ½¹ð¡£¥ª¡¼¥ë¡¦¥ê¥Ù¥ê¥ª¥ó¤È¥¦¥©¡¼¡¦¥É¥Ã¥°¥¹¤ÎÁ´ÌÌÀïÁè¤ËÆÍÆþ¤·¤½¤¦¤Êµ¤ÇÛ¤À¡£