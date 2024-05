CMDM¡¢ÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡ÖBACK TO THE FUTURE¡×¤ÎÈ¯ÇäÆü¤¬5·î16Æü¤ËÊÑ¹¹¡Ä¥¸¥ã¥±¼Ì¤ò¸ø³«

“次世代のK-POPアイコン”CMDMの日本デビューシングル「BACK TO THE FUTURE」のジャケ写が公開された。今回のシングルは2タイプでリリースされ、ジャケ写とともにブックレット、トレーディングカードの画像が全て異なっている。当初、5月9日(木)にリリースが予定されていたが、制作上の都合により発売日が5月16日(木)に延期となった。また、日本デビューを記念して5月9日(木)にショーケースライブの開催が決定! 10日(金)より、東京・大阪でリリース記念イベントも予定されている。

■リリース情報

日本デビューシングル「BACK TO THE FUTURE」

2024年5月16日(木)発売



◯TYPE A(CD Only)16Pブックレット

品番DM-0023 ¥2,000(税込)

初回限定封入:トレーディングカードA Ver(全8種ランダム封入)



◯TYPE B(CD Only)16Pブックレット

品番DM-0024 ¥2,000(税込)

初回限定封入:トレーディングカードB Ver(全8種ランダム封入)



【CD収録内容 全形態共通】

M1.Already go ready(Inst)

M2.Already go ready-Japanese Ver.-

M3.Our Story - Korean ver.-



■公演情報

「CMDM日本デビューショーケース」



【日時】

2024年5月9日(木)OPEN 18:00/START 18:30



【会場】

SHIDAXカルチャーホール



【チケット情報】

全席自由整理番号付¥5,500(税込)

販売サイト



■イベント情報

「RELEASE EVENT」

【日程】

5月10日(金)17:00〜/19:00〜

会場:リブロ 汐留シオサイト 地下通路特設ステージ



5月11日(土)13:00〜/15:00〜

会場:ヴィレッジヴァンガード+PLUS(イオンレイクタウンmori)



5月12日(日)13:00〜/15:00〜

会場:リブロ ララガーデン春日部店 ララガーデン春日部1F特設ステージ



5月13日(月)17:00〜/19:00〜

会場:TSUTAYA BOOKSTORE 亀戸店 カメイドクロック カメクロコート



5月14日(火)17:00〜/19:00〜

HMV&BOOKS SHIBUYA



5月16日(木)17:00〜/19:00〜

会場:新星堂 エンタバアキバ



5月17日(金)17:00〜/19:00〜

会場:タワーレコード 横浜ビブレ店



5月18日(土)13:00〜/15:00〜

会場:ヴィレッジヴァンガード+PLUS(イオンレイクタウンmori)



5月19日(日)13:00〜/15:00〜

会場:リブロ 汐留シオサイト 地下通路特設ステージ



5月21日(火)17:00〜/19:00〜

会場:HMV&BOOKS SHINSAIBASHI(大阪)



5月22日(水)15:30〜/17:30〜

会場:ジョーシン日本橋店 7Fイベントホール(大阪)



5月23日(木)17:00〜/19:00〜

会場:HMV&BOOKS SHINSAIBASHI(大阪)



5月24日(金)17:00〜/19:00〜

会場:タワーレコード 池袋店



5月25日(土)13:00〜/15:00〜

会場:TSUTAYA 津田沼店 モリシア津田沼1F 特設ステージ



5月26日(日)13:00〜/15:00〜

会場:タワーレコード 川崎店



5月27日(月)17:00〜/19:00〜

会場:タワーレコード 川崎店



5月28日(火)17:00〜/19:00〜

会場:TSUTAYA BOOKSTORE 亀戸店 カメイドクロック カメクロコート



5月29日(水)17:00〜/19:00〜

会場:リブロ 汐留シオサイト 地下通路特設ステージ



5月30日(木)17:00〜/19:00〜

会場タワーレコード 池袋店



5月31日(金)17:00〜/19:00〜

会場:タワーレコード 横浜ビブレ



※詳細はオフィシャルサイトでご確認ください。



