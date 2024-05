映画『ゴジラ×コング 新たなる帝国』が4月26日より日本公開中だ。その日本版主題歌を務めるYaffle × AIの「RISE TOGETHER feat. OZworld」のミュージックビデオが5月9日(木)21:00よりプレミア公開されることが発表された。これに先駆けて本日5月7日18:00からティザー映像が公開となった。伊福部昭が作曲した「ゴジラのテーマ」映画オリジナル音源を公式に初サンプリングし、70年という歳月を超えて世界に轟くゴジラの放つメッセージを“Yaffle x AI feat. OZworld”からなる強力な布陣が、映画のキャッチフレーズ“Rise Together or Fall Alone”を楽曲に昇華させたものが、日本語版主題歌であるYaffle × AI「RISE TOGETHER feat. OZworld」だ。

■Yaffle x AI「RISE TOGETHER feat. OZworld」

2024年4月17日(水)配信開始

配信リンク:https://lnk.to/RiseTogether

Lyrics by AI, OZworld

Music by Yaffle, AI, OZworld, 伊福部昭

Produced by Yaffle

Contains a sample from「Godzilla-1.0 Godzilla Suite II」

(P)2023 TOHO CO., LTD.

(c)1954 TOHO MUSIC CORPORATION

(EMI Records / UNIVERSAL MUSIC)



▼テレビ朝日系『ミュージックステーション』出演情報

2024年5月10日(金) 21:00〜21:54放送

■映画『ゴジラ×コング 新たなる帝国』

公開日:2024年4月26日

出演:レベッカ・ホール ブライアン・タイリー・ヘンリー ダン・スティーヴンス カイリー・ホットル アレックス・ファーンズ レイチェル・ハウス ファラ・チェン

監督:アダム・ウィンガード

脚本:テリー・ロッシオ ジェレミー・スレイター サイモン・バレット

製作:レジェンダリー・ピクチャーズ ワーナー・ブラザース

(c)2024 Legendary and Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.

公式サイト:godzilla-movie.jp

公式X:GodzillaMovieJP





関連リンク

◆AI オフィシャルサイト

◆AI レーベルサイト

◆AI オフィシャルTwitter

◆AI オフィシャルInstagram

◆AI オフィシャルFacebook

◆AI オフィシャルYouTubeチャンネル

◆TAP│Take Action for Peace オフィシャルInstagram

ミュージックビデオの撮影は、東宝スタジオ内に作られたジオラマセットの中や四次元空間 / 宇宙空間をイメージした鏡の空間、閉塞感のある街中などで行われた。テーマは“フィジカル / デジタル” “Nature / Future” “令和 / 0 話” “白 / 黒” “光 / 闇” “正義 / 悪”という一見すると対照的な二要素の境目が無くなり、混ざり合い共闘するようなイメージを根幹としたもの。映像表現としても、“フィジカル / デジタル” “過去 / 未来” “ミクロ / マクロ” といった対照的なキーワードをテーマにしたシーンを繋いでいき、ふたつの世界が混ざり合っていく内容となっている。ミュージックビデオの監督は、AIをはじめとするHIP HOP系アーティストから、藤井風やimaseなどを手掛けるMESSが担当。ミュージックビデオについて以下のようにコメントしている。「巨大サイズ(神/怪獣) > 実寸大サイズ(人間) > 最小サイズ(体内の細胞を漂う) 様々な姿を巡っていきながら展開していくOZworld さんのバースに、フックではそれを超越する四次元空間の AI さんのシーンが入り、 最後には AI さん OZworld さんの世界観が混ざり合っていきます。 それを全て司っていたのは創造主 Yaffle さんで、自身の作曲スタジオで画面越しそれを見ている、という設定です」 ──MESS<ゴジラ生誕70周年 ×「モンスター・ヴァース」シリーズ10周年>という史上初のビッグアニバーサリーイヤーにふさわしいミュージックビデオは、5月9日(木)21:00に公開される。