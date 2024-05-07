映画『ゴジラ×コング 新たなる帝国』日本版主題歌のYaffle × AI「RISE TOGETHER feat. OZworld」、MVに先駆けてティザー公開
映画『ゴジラ×コング 新たなる帝国』が4月26日より日本公開中だ。その日本版主題歌を務めるYaffle × AIの「RISE TOGETHER feat. OZworld」のミュージックビデオが5月9日(木)21:00よりプレミア公開されることが発表された。これに先駆けて本日5月7日18:00からティザー映像が公開となった。
◆Yaffle × AI feat. OZworld 動画 / 画像
伊福部昭が作曲した「ゴジラのテーマ」映画オリジナル音源を公式に初サンプリングし、70年という歳月を超えて世界に轟くゴジラの放つメッセージを“Yaffle x AI feat. OZworld”からなる強力な布陣が、映画のキャッチフレーズ“Rise Together or Fall Alone”を楽曲に昇華させたものが、日本語版主題歌であるYaffle × AI「RISE TOGETHER feat. OZworld」だ。
ミュージックビデオの監督は、AIをはじめとするHIP HOP系アーティストから、藤井風やimaseなどを手掛けるMESSが担当。ミュージックビデオについて以下のようにコメントしている。
「巨大サイズ(神/怪獣) ＞ 実寸大サイズ(人間) ＞ 最小サイズ(体内の細胞を漂う) 様々な姿を巡っていきながら展開していくOZworld さんのバースに、フックではそれを超越する四次元空間の AI さんのシーンが入り、 最後には AI さん OZworld さんの世界観が混ざり合っていきます。 それを全て司っていたのは創造主 Yaffle さんで、自身の作曲スタジオで画面越しそれを見ている、という設定です」 ──MESS
＜ゴジラ生誕70周年 ×「モンスター・ヴァース」シリーズ10周年＞という史上初のビッグアニバーサリーイヤーにふさわしいミュージックビデオは、5月9日(木)21:00に公開される。
■Yaffle x AI「RISE TOGETHER feat. OZworld」
配信リンク：https://lnk.to/RiseTogether
Lyrics by AI, OZworld
Music by Yaffle, AI, OZworld, 伊福部昭
Produced by Yaffle
Contains a sample from「Godzilla-1.0 Godzilla Suite II」
(P)2023 TOHO CO., LTD.
(c)1954 TOHO MUSIC CORPORATION
(EMI Records / UNIVERSAL MUSIC)
▼テレビ朝日系『ミュージックステーション』出演情報
2024年5月10日(金) 21:00〜21:54放送
■映画『ゴジラ×コング 新たなる帝国』
出演：レベッカ・ホール ブライアン・タイリー・ヘンリー ダン・スティーヴンス カイリー・ホットル アレックス・ファーンズ レイチェル・ハウス ファラ・チェン
監督：アダム・ウィンガード
脚本：テリー・ロッシオ ジェレミー・スレイター サイモン・バレット
製作：レジェンダリー・ピクチャーズ ワーナー・ブラザース
(c)2024 Legendary and Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.
公式サイト:godzilla-movie.jp
公式X：GodzillaMovieJP
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