¡ÖARE¡×¤Ê¤Î¤Ë¡Ö¤¢¤ì¡©¡×¡¡¸×¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Î¾å¿·ÅÅµ¡¡¢·è»»¿¤ÓÇº¤ß
¡¡¥×¥íÌîµå¤Çºòµ¨¡¢38Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ°ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Î¸ø¼°¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼´ë¶È¤Ç¡¢²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¡Ö¥¸¥ç¡¼¥·¥ó¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë¾å¿·ÅÅµ¡¤¬7Æü¡¢2024Ç¯3·î´ü·è»»¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ºå¿À¤Î¥»¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¤È·×2²ó¤Î¡ÖµÇ°¥»¡¼¥ë¡×¤òÂç¡¹Åª¤ËÅ¸³«¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¶ÈÀÓ¤Ï¿¤ÓÇº¤ó¤À¡£
¾å¿·ÅÅµ¡ËÜ¼Ò=2024Ç¯5·î7Æü¸á¸å2»þ24Ê¬¡¢Âçºå»ÔÏ²Â®¶èÆüËÜ¶¶À¾£±ÃúÌÜ¡¢ÅÏÊÕ¼·³¤»£±Æ
¡¡Çä¾å¹â¤ÏÁ°Ç¯Èæ1¡¦2%¸º¤Î4036²¯±ß¡¢½ãÍø±×¤ÏÆ±1¡¦6%¸º¤Î48²¯±ß¤À¤Ã¤¿¡£Êª²Á¹â¤Î±Æ¶Á¤ä¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Î¹ÔÆ°À©¸Â¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¥ì¥¸¥ã¡¼¤Ø¤Î»Ù½Ð¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î²ÈÅÅ¤ÏÇä¤ê¾å¤²¤¬¿¤ÓÇº¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥ê¡¼¥°Í¥¾¡µÇ°¥»¡¼¥ë¤ò¼Â»Ü¤·¤¿ºòÇ¯9·î¤ÎÇä¾å¹â¤ÏÁ°Ç¯Æ±·îÈæ121%¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆµÇ°¤Î¥»¡¼¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿11·î¤ÏÆ±118%¤ÈÂç¤¤¯¿¤Ó¤¿¡£°ìÊý¡¢¤³¤Î¥»¡¼¥ë¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤Î²ÈÅÅ¤ÎÇã¤¤ÂØ¤¨¤Ê¤É¤¬Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î¼ûÍ×¤ò¡ÖÀè¿©¤¤¡×¤·¡¢12·î¤Èº£Ç¯1·î¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì88%¤ÈÁ°Ç¯Æ±·î¤ò²¼²ó¤Ã¤¿¡£