ZEROBASEONE キム・ギュビン＆パク・ゴヌク、5月9日に行われる韓国プロ野球の始球・始打式に参加

ZEROBASEONEが始球・始打式に参加する。



韓国プロ野球チームのキウム・ヒーローズは今月9日午後6時30分、ソウル高尺(コチョク)スカイドームで開かれる斗山(トゥサン)ベアーズとの試合で、ZEROBASEONEを始球、始打者に選定した。



メンバーの中でキム・ギュビンが始球、パク・ゴヌクが始打を担当する。



2人は「良い機会を与えてくださったキウム・ヒーローズに感謝しています。選手の皆さんがこのシーズン、ケガすることなく良い成績を収めることができるように一生懸命に応援します。僕たちZEROBASEONEも、いつも良い姿をお見せできるように努力します」と感想を明かした。



ZEROBASEONEは2023年7月にデビューした9人組ボーイズグループだ。韓国の有力授賞式で新人賞ならびに、16個のトロフィーを手にした。4月24日に先行公開曲「SWEAT」を発表した中、今月13日に3rdミニアルバム「You had me at HELLO」でカムバックする。