2024年6月15日（土）・6月16日（日）に渋谷一帯のライブハウス／クラブで開催される、お笑いコンビ・エレキコミックのやついいちろうが主催する音楽とお笑いのエンタテインメントフェス『YATSUI FESTIVAL! 2024』（以下、やついフェス）の第六弾出演者が発表された。

今回の発表では、『やついフェス』初出演の大御所歌手から熟練のミュージシャン、今一番会いたいアイドル、最強のお笑いメンバー、濃すぎる地下芸人勢まで全61組を発表。ここまでの発表で総出演者数は231組になっている。

なお、次回発表ではタイムテーブルを発表予定とのこと。やついフェスならではのコーナー企画などの詳細も発表していきます。ボリューム満点の内容でお届けする予定となっている。



【第六弾出演者発表】61組

天童よしみ / 錦野旦 / エレキコミック / でんぱ組.inc / 人間椅子 / STU48 / ばってん少女隊 / フースーヤ /横山由依 / 鈴木蘭々 / 大槻ケンヂ / いとうせいこう / 堂島孝平 / しまおまほ / 高嶺のなでしこ / Appare! /クマリデパート / CYNHN / SAKANAMON / Alaska Jam / toddle / DOGADOGA / S.A.R. / 流れ星☆ / お抹茶 / ぽんぽこ / 一徹 / 宮平直樹（かりゆし58） / TSUBASA（かかかぶぶぶききき!!!） / きみがすきだよ / 爆烈Q / シロたろし / 村山武蔵 / ホシカワ / レッスン祐輝 / かにゃ / ジャパネーズ / 大豆デンキュー /たなしゅう / ポルコ / ムフロンズ / ちびシャトル / コデラ戯言 / バニーぴょん吉郎 / ウフフワッハッハ /島内というもの / ＃諒平 / たのしぃ生活 / レモンコマドリ / ゆきけむり / 仙水 / 倉本くらんち / 越田You /ベン山形 / インタレスティングたけし / ギブ↑大久保 / かるた人間 / ワチュワナドゥ / しんじ / おかっぺ /ロマンの赤松

日割り

■ 6月15日（土）出演者一覧（128組）

DJ やついいちろう / あぁ～しらき / Aooo / Appare! / あらかじめ決められた恋人たちへ / Yes!アキト / 一徹 / いとうせいこう / インタレスティングたけし / ウエストランド / ukka / ウフフワッハッハ/ UlulU / S.A.R. / エレ片劇団 / エレキコミック / エンジンコータロー / 大槻ケンヂ / Ålborg / おかっぺ / オッパショ石 / おとぼけビ～バ～ / Khaki / 怪奇!YesどんぐりRPG / 柏木ひなた / カナメストーン / かにゃ / かるた人間 / カルモニカ from Calmera / きしたかの / 氣志團 / kiss the gambler / 吉川友にでか美ちゃん / きのホ。 / ギブ↑大久保 / きみがすきだよ / Q.I.S. / グソクムズ / 工藤祐次郎 /倉本くらんち / Klang Ruler / ゲッターズ飯田 / GOING UNDER GROUND / 越田You / コデラ戯言 /紺野ぶるま / 在日ファンク / 崎山蒼志 / サスペンダーズ / サツマカワRPG / サニーデイ・サービス /Sundae May Club / 渋さ知らズオーケストラ / 島内というもの / しまおまほ / ♯諒平 / xiangyu / 十九人 / 笑福亭羽光 / ジョナゴールド / シロたろし / しんじ / 水曜日のカンパネラ / ズーカラデル / 鈴木蘭々 / ストレッチーズ / 仙水 / CENT / 大豆デンキュー / 高城れに / 高嶺のなでしこ / たなしゅう /たのしぃ生活。 / ちびシャトル / チャンス大城 / 超☆社会的サンダル / でんぱ組.inc / 東京女子流 /堂島孝平 / TOKYO No.1 SOUL SET / DOGADOGA / 友田オレ / tricot / トリプルファイヤー / どんぐりたけし / Nagakumo / 七尾旅人 / NaNoMoRaL[Eggsオーディション / 通常アーティスト枠優勝] / 錦野旦 / 虹の黄昏 / 猫戦 / 爆烈Q / ばってん少女隊 / 春とヒコーキ / peanut butters / フースーヤ /Helsinki Lambda Club / ベン山形 / Homecomings / ボギー＆モンドくん / ホシカワ / 細井徳太郎とタコ足イヤホンズ / ポルコ / ぽんぽこ / マキタスポーツ / ムフロンズ / 村山武蔵 / 山二つ / 幽体コミュニケーションズ / ゆうらん船 / ゆきけむり / ゆけむりDJs / ゆってぃ / ゆんぼだんぷ /LAUSBUB / ラッキーオールドサン(band set) / ラブリーサマーちゃん / 里星来 / RYUTist / lyrical school / りんご娘 / レッスン祐輝 / レモンコマドリ / 浪漫革命 / ロマンの赤松 / ワチュワナドゥ / わらふぢなるお / ワンダフルボーイズ



■6月16日（日）出演者一覧（109組）

DJ やついいちろう / 阿佐ヶ谷姉妹 / ANORAK! / Apsu Shusei / ぁみ / Alaska Jam / 壱絶望少女 / いつもここから / imai(group_inou) / 伊山亮吉 / Wienners / AIR-CON BOOM BOOM ONESAN / STU48 / エレ片 / 岡山健二 / お抹茶 / 小山田壮平(band set) / かすみ草とステラ / カルモニカ from Calmera / Guiba/ CANDY TUNE / 空気階段 / くだらない1日 / クマリデパート / kurayamisaka / クリトリック・リス / ゲッターズ飯田 / 極樂万博[Eggsオーディション / バラエティアーティスト枠優勝] / the dadadadys / the telephones / SAKANAMON / ザ・ギース / ザ・シスターズハイ / ザ・チャレンジ＆ONIGAWARA / THE ティバ / 挫・人間 / さよならポエジー / The Wasabies / しまおまほ / 島田秀平 / ジャパネーズ / 匠平 / 城谷歩 / 神聖かまってちゃん / 水中、それは苦しい / SWEET STEADY / CYNHN / SCOOBIE DO /SUSHIBOYS / 鈴木ジェロニモ / スタミナパン / 大事MANブラザーズバンド 立川俊之 / タイトル未定 /tiny yawn / 立川吉笑 / 田中俊行 / ちゃんもも◎（バンドじゃないもん！MAXX NAKAYOSHI） / 超能力戦士ドリアン / TSUBASA（かかかぶぶぶききき!!!） / DJ響 / DJ KOO / TENSAIBAND BEYOND /TENDOUJI / 天童よしみ / 東京初期衝動 / 堂島孝平 / 都市ボーイズ / トップシークレットマン / toddle /ドレスコーズ / 流れ星☆ / ナナフシギ / ニガミ17才 / にゃんこスター / 人間椅子 / ネコニスズ / パーツイシバ / ハギノリザードマン / X-GUN / バニーぴょん吉郎 / #ババババンビ / 原昌和（the band apart） /パンプキンポテトフライ / BiS / ひつじねいり / ひとひら / HIROMITSU（OXYMORPHONN/KYONO BAND） / fishbowl / 藤井洋平 & The VERY Sensitive Citizens of TOKYO / 藤巻亮太(band set) /POLYSICS / POLYPLUS / 街裏ぴんく / 松嶋初音 / マッハスピード豪速球 / ママタルト / 宮平直樹（かりゆし58） / モーモールルギャバン / 茂呂剛伸 / ヤースー / や団 / YOUR SONG IS GOOD / yuji(ex-SuG) /ゆけむりDJs / 横山由衣 / 好井まさお / ラブレターズ / ルサンチマン / 忘れらんねえよ

■やついいちろうよりコメント

第6弾アーティストの発表です！

これで合計231組のアーティストの皆さんが、6月15.16日に渋谷に集まってくれます。

今回はとんでもないレジェンド達の発表で今から本番が楽しみです！

今までにないやついフェスになりそうです！

こんなフェスは日本のどこにもないので、ぜひ日本中から遊びに来てくださいね！

では渋谷で！

やついいちろう