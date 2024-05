Xperia新商品発表 - 2024年5月15日

ソニーは、XperiaのYouTubeチャンネルに新商品発表の予告を掲載。動画は5月15日16時よりプレミア公開される設定となっている。また、XperiaのWebページにもティザーページが用意されている。

予告映像にて「Next ONE is coming…」と表記されていることから、「Xperia 1 V」の後継機が発表されると思われる。「Zoom into wonder.」というワードから、光学ズーム機能を備える望遠カメラに何らかのアップデートが予想される。