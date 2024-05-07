【PHOTO】イム・ジヨン＆f(x) クリスタル＆コ・ミンシら「第60回百想芸術大賞」レッドカーペットに登場
7日午後、ソウル江南（カンナム）区COEXホールで行われた「第60回百想芸術大賞」のレッドカーペットにf(x)のクリスタル、コ・ミンシ、コ・ユンジョン、イ・ジョンウン、ユナ、ムン・スンア、ヨム・ヘラン、チュ・ミンギョン、イ・イダム、オ・ウリ、イ・サンヒ、カン・マルグム、シン・ドンミ、BIBI、キム・シンロク、キム・ソンヨン、チャン・ドヨン、カン・ヘジン、イム・ジヨン、イ・ウンジ、アン・ウンジン、ラ・ミラン、オム・ジョンファ、イ・ハンビョル、ヨム・ジョンア、イ・ミスク、イ・スジらが登場した。
「第60回百想芸術大賞」は1年間、テレビ・映画・演劇分野で活躍した大衆文化芸術界従事者が総出動する。シン・ドンヨプ、ペ・スジ、パク・ボゴムがMCを務める。
・俳優イ・ドヒョン、恋人イム・ジヨンに愛情を見せる…「第60回百想芸術大賞」で男性新人演技賞を受賞
・【PHOTO】f(x) クリスタル、海外スケジュールのためアメリカへ出国…モノトーンコーデで登場（動画あり）
「第60回百想芸術大賞」は1年間、テレビ・映画・演劇分野で活躍した大衆文化芸術界従事者が総出動する。シン・ドンヨプ、ペ・スジ、パク・ボゴムがMCを務める。
・俳優イ・ドヒョン、恋人イム・ジヨンに愛情を見せる…「第60回百想芸術大賞」で男性新人演技賞を受賞
・【PHOTO】f(x) クリスタル、海外スケジュールのためアメリカへ出国…モノトーンコーデで登場（動画あり）