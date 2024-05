Honda(ホンダ)といえば、オートバイや、クルマ、近年ではロボットや航空機などの開発も手掛けている、世界的なモビリティ企業。

そんなホンダの新しいCMは、なんとモビリティが写っていません。

いったいどのような背景でこのCMは作られたのでしょうか。今回は編集部の金本が、CM制作に携わった3人の方に話を聞いてきました。

クリエイティブ・ディレクターの 東畑幸多さんは、今回のモビリティを消すというアイデアを思いついた張本人。

この「モビリティを消す」というアイデアを映像化することになったのが、映像監督を務めた柳沢翔さん。映像化いったいどういったプロセスがあったのかをお聞きしました。

松山さん:

ホンダのグローバルブランドスローガン「The Power of Dreams How we move you.」は、夢を原動力に、人びとの心を、物理的な距離を“動かす”という、ホンダの提供している価値を伝えるもの。

今回のモビリティが消える映像表現は、まさにその価値を伝えられるCMになりました。