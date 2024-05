“若いツバメ”説もあったが…女優ハン・イェスル（42）が10歳年下彼氏と遂に結婚！「ソウルメイト」

女優ハン・イェスル(42)が10歳年下恋人との結婚を発表した。

5月7日、ハン・イェスルは自身のYouTubeチャンネルで、「私のかばんの中が気になる? | What's REALLY in My Bag」というタイトルの映像を公開した。

この映像でハン・イェスルは、「今日、登録者ととても嬉しい便りを分かち合いたくて、この瞬間を待った」前置きし、「私が、私の彼氏とついに婚姻届を出した」とサプライズ発表した。

「必要性を感じなかった」が…

続けて、「実は、この映像が公開される頃には、すでに婚姻届を出しているだろう。私たちはもう正式に夫婦だ。私はもう“品切れ女”」とし、「以前から品切れ女ではあった。私は実は彼氏と付き合う時も、いつも彼氏を一生のパートナーだと思っていたから」と打ち明けた。

(画像=YouTubeチャンネル「ハン・イェスル is」)婚姻届を手に笑顔を見せるハン・イェスル

そして、「夫婦という言葉に少し鳥肌は立つが、私のソウルメイトだった。結婚する・しないは、私にとって全く重要ではなかった。私の人生のベストフレンド、私の半分だから。一度も(結婚の)必要性を感じなかった」として、「それでも(結婚)した理由は、私を除いた他の人々に私たちの関係の“確実性”を公表するためだ」と話した。

それとともに、「婚姻届を5月5日に出したいが、日曜日で祝日なので、そのように登録してくれるかは分からないが努力はする。とにかく、私は公式に既婚者になった」と語った。

また、「本当に私らしく、カジュアルに知らせたい気持ちで、今回が良い機会になったようだ。これからの私たちの人生を祝福してくれて、喜んでくれて、たくさん応援してくれて、私たちもとても美しく過ごす姿をたくさん見せるようにする。恥ずかしがり屋の夫をカメラの前にたくさん引っ張り出すようにする」として笑顔も見せた。

映像の最後には、ハン・イェスルは婚姻届を公開して笑い、製作スタッフに「夫という呼称が最初はとてもぎこちなかったが、今お互いを夫、妻と呼ぶ」として照れくささを表したりもしている。

なお、ハン・イェスルは2021年に10歳年下の男性との公開熱愛を発表。当時、10もの年齢差があったことで、「ホストではないか」「若い“ツバメ”ではないのか」と囁かれもしたが、ハン・イェスルは真っ向否定していた。

(記事提供=OSEN)

ハン・イェスル プロフィール

1981年9月18日生まれ。2001年に大韓民国スーパーモデル選抜大会でジュリエット賞を受賞してデビュー。その後は女優として幅広い作品に出演し、2008年放送のドラマ『いかさま師 タチャ』(SBS)を機に一躍注目の女優となった。デビュー当初から圧倒的な美しさに定評があり、ハン・イェスルが新たなドラマに出演するたびに視聴者からは「毎回ハン・イェスルに見惚れる」「美人すぎて悪役だとしても好きになってしまう」と称賛の声が寄せられている。