ハン・イェスル、結婚を電撃発表！お相手は10歳年下の恋人

女優のハン・イェスルが、結婚を電撃発表。10歳下の恋人と婚姻届を提出したことを報告した。彼女のYouTubeチャンネル「ハン・イェスルis」には本日(7日)、「私のカバンの中身が気になる? /What’s REALLY in My Bag」というタイトルの映像が掲載された。ハン・イェスルはこの映像を通じて、「私のかわいこちゃんたちに、とても嬉しいお知らせを共有したくてこの瞬間を待っていました」と報告。「彼氏とついに婚姻届を申告しました」と明らかにした。ハン・イェスルは、2021年5月に10歳下の元舞台俳優リュ・ソンジェと熱愛中であることを明らかにしており、このたび2人は正式に夫婦になったとのことだ。

彼女は続けて「この映像が公開される頃には、すでに婚姻届の提出が終わっているでしょう」と伝え、「私たちは正式に夫婦です。私はもう“売り切れ女”になりました」と強調した。また、彼女は「しかしながら、私は以前から売り切れ女でした。私は彼と付き合っているあいだ一度も『彼氏彼女』の関係だと思ったことがありません。常に一生のパートナーだと思っていました。結婚をしていないということは、私にとって重要ではなかったのです」としながら、「私たちを除くすべての人たちに、私たちの関係に対する確実性を公表するために婚姻届を提出したのです」と改めて経緯を説明した。ハン・イェスルは最後に「5月に花嫁になります。5月5日に申告をしたいのですが、日曜日であり祝日なので、希望通りになるかはわかりません」とし、「恥ずかしがり屋の私の夫を、これからカメラにたくさん収めるようにします。こんなに嬉しいニュースを素敵な人たちと分かち合えて、とても嬉しいです」とファンへのメッセージを締めくくった。