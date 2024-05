株式会社セキドは、ドローン「DJI Mini 3」の割引販売を5月22日(水)まで実施している。各種セット品を20%の割引価格で販売する。

たとえば、フライトに必要な備品が一通り揃っている空撮セットは、通常価格(税込)13万9,810円のところ割引価格の10万5,600円となっている。

DJI Mini 3は、重量249g未満の軽量ドローン。折り畳み設計により持ち運びが容易にできる点を特徴としている。1/1.3型CMOSイメージセンサーの4K/30fps 12MP対応カメラを搭載。SNS向けの縦向き動画撮影にも対応している。

開催日時

2024年5月2日(木)~5月22日(水)



会場

セキドオンラインストア

https://sekido-rc.com/?mode=grp&gid=2803581



対象製品(一部)

※価格はすべて税込表記

セキド限定 DJI Mini 3 Fly More コンボ Plus (DJI RC) 空撮セット【賠償責任保険付】10万5,600円(3万4,210円OFF) DJI Mini 3 Fly More コンボ Plus (DJI RC付属) + microSDカード[128GB]【賠償責任保険付】8万8,550円(2万5,410円OFF) DJI Mini 3 (DJI RC付属) 【賠償責任保険付】6万6,000円(1万6,500円OFF)