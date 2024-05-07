映画「九十歳。何がめでたい」が6月21日（金）より全国で公開されます。

映画の公開に先立ちまして、5月21日（火）に行われます完成披露試写会に抽選で50組100名様をご招待します。どうぞ奮ってご応募ください。

開催概要

開催日・会場 日時：5月21日（火）　開場14：30 / 開演15：00
場所：丸の内ピカデリー1 （東京都千代田区有楽町2-5-1 有楽町マリオン9F）
登壇者（予定）：草笛光子、唐沢寿明、藤間爽子、片岡千之助、LiLiCo、真矢ミキ、前田哲監督
50組100名様（抽選） 応募方法 応募フォームより、ご応募ください。
締切：5月12日（日）23:59まで