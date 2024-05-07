映画「九十歳。何がめでたい」が6月21日（金）より全国で公開されます。

映画の公開に先立ちまして、5月21日（火）に行われます完成披露試写会に抽選で50組100名様をご招待します。どうぞ奮ってご応募ください。

開催概要 開催日・会場 日時：5月21日（火） 開場14：30 / 開演15：00

場所：丸の内ピカデリー1 （東京都千代田区有楽町2-5-1 有楽町マリオン9F）

登壇者（予定）：草笛光子、唐沢寿明、藤間爽子、片岡千之助、LiLiCo、真矢ミキ、前田哲監督

50組100名様（抽選） 応募方法 応募フォームより、ご応募ください。

締切：5月12日（日）23:59まで 開催日・会場 日時：5月21日（火） 開場14：30 / 開演15：00場所：丸の内ピカデリー1 （東京都千代田区有楽町2-5-1 有楽町マリオン9F）登壇者（予定）：草笛光子、唐沢寿明、藤間爽子、片岡千之助、LiLiCo、真矢ミキ、前田哲監督50組100名様（抽選） 応募方法 応募フォームより、ご応募ください。締切：5月12日（日）23:59まで ご応募はこちら

映画概要

©2024映画「九十歳。何がめでたい」製作委員会 ©佐藤愛子／小学館 出演 草笛光子 他 監督・編集 前田哲 脚本 大島里美 製作 2024映画「九十歳。何がめでたい」製作委員会 配給 松竹 公開日 6月21日（金） 公式サイト https://movies.shochiku.co.jp/90-medetai/ 公式X https://twitter.com/90_medetai 権利表記 ©2024映画「九十歳。何がめでたい」製作委員会 ©佐藤愛子／小学館 書誌 https://books.bunshun.jp/ud/book/num/9784167450021 出演 草笛光子 他 監督・編集 前田哲 脚本 大島里美 製作 2024映画「九十歳。何がめでたい」製作委員会 配給 松竹 公開日 6月21日（金） 公式サイト https://movies.shochiku.co.jp/90-medetai/ 公式X https://twitter.com/90_medetai 権利表記 ©2024映画「九十歳。何がめでたい」製作委員会 ©佐藤愛子／小学館 書誌 https://books.bunshun.jp/ud/book/num/9784167450021

【一般】

『九十歳。何がめでたい』完成披露試写会

募集要項

【完成披露概要】

日時：5月21日（火） 開場14：30 / 開演15：00

場所：丸の内ピカデリー1 （東京都千代田区有楽町2-5-1 有楽町マリオン9F）

登壇者（予定）：草笛光子様、唐沢寿明様、藤間爽子様、片岡千之助様、LiLiCo様、真矢ミキ様、前田哲監督

※同伴者1名様まで有効です。

※本試写会は全席指定制となります。

※お座席はお選びいただけません。

【注意事項】

※登壇者および舞台挨拶の予定は、都合により予告なく急遽変更になる場合がございます。※お荷物のお預かりはできません。※当日はマスコミの取材が入る予定です。※いかなる理由（交通機関の遅れ、お仕事のご都合、お連れ様が先に入場されている等）がございましても、本試写会開演後はご入場いただけません。※知的財産保護の観点から、場内での撮影（携帯電話含む）・録音などは固くお断りいたします。係員の指示に従っていただけない場合は、直ちに劇場からご退場いただきます。※地震・火災が発生した場合、交通機関の混乱やお客様の安全確保を鑑み、試写会自体の中止もしくは上映開始後に上映を中止する場合がございます。その場合の振替上映はございません。※ご来場前の体調確認や、発熱・咳・咽頭痛などの症状がある場合はご来場を控えていただきますようお願いいたします。※咳エチケットなど周囲のお客様へのご配慮にご協力ください。※劇場運営の都合により、シアター内への入場やトイレのご利用を制限させていただく場合がございます。