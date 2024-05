◆カズタ、“セクシー”から“可愛い”のギャップに挑戦

【モデルプレス=2024/05/07】韓国の10人組ボーイズグループ・n.SSign(エヌサイン)のソロインタビュー連載。Vol.1にはグループの最年長・カズタ(KAZUTA/26)が登場。― 2ndアルバム「Happy &」で注目してほしいポイントを教えてください。カズタ:タイトルや歌詞が「Happy &」と「END」ではなく「AND」になっていて、“別れ”ではなく、“これからもっと幸せなことが繋がっていくよ”と歌っている曲なので、ぜひ注目してほしいです。あと“縄跳び振り付け”といって、可愛くて簡単な振り付けを作らせていただいたので、聴いてくださるみなさんも真似しやすいかなと思います。

― 特にご自身の“ここを見てほしい”というアピールポイントはありますか?カズタ:今回初めて“可愛い”にチャレンジしました。今までの“セクシーだったカズタ”から、“可愛いを覚えたカズタ”を見てほしいです(照れ笑い)。― アルバムで特にお気に入りの曲は?カズタ:「FUNK JAM」がお気に入りです。この楽曲はセクシーで高級感溢れる曲なので一番好きです。― ご自身はグループ内でどんなポジションだと思いますか?カズタ:僕は兄と姉がいて末っ子なので、本当は弟キャラが自分に一番合っていると思うのですが、n.SSignになってからはお兄ちゃんとして頑張っています。多分、全然お兄ちゃんっぽくないと思いますが(笑)。― 頼りになる“お兄さん的”メンバーはいらっしゃいますか?カズタ:ソンユン(SUNGYUN)、ハンジュン(HANJUN)もそうですし、ヒウォン(HUIWON)もめちゃくちゃしっかりしていて困ったときはいつも助けてくれるので、全体的にみんなお兄ちゃんっぽい感じがします。(自分が)一番年上だからといって僕だけが頑張っているのではなく、メンバーみんなで協力しています。― つい甘やかしたくなってしまうような“弟的”メンバーは?カズタ:ロビン(ROBIN)ですかね。ムカつくところもあるのですが、笑顔で全部吹っ飛ばしてくれるような可愛さを持っているので、結局犬みたいによしよししたくなります(笑)。― オーディションからはじまり、これまで様々な経験をされてきたと思いますが、困難や壁に当たったときはどのように乗り越えられていますか?カズタ:大変なときは沖縄にいる姉に電話します。家族全員仲が良いのですが、特に姉と仲が良くて、メンタル的に少し辛くなったときは、いつも泣きながら電話しています。― 悩んだときは1人で溜め込まず誰かに相談するタイプ?カズタ:いや、むしろ溜め込むタイプなのですが、本当にダメだと思ったときは誰よりも真っ先に姉に電話します。母には逆に心配かけてしまうので連絡できないんですよ。姉は元ヤンなので「男はそんぐらいで悩むな!」と鼓舞してくれます(笑)。― これまでの活動の中で特に大きかった壁はありますか?カズタ:準備段階で大変だったことが多かったです。特に去年行ったZeppツアー(「n.SSign 1st Zepp Tour “net of Star Sign”」)は初めての経験だったので、本当に成功できるのかという不安がありましたし、みんな同じ気持ちを抱えていたからこそメンバー内でもぶつかってしまうことがありました。でもみんなで「こうしよう!」と話し合って乗り越えることができました。n.SSignがデビューして半年ぐらいでのZeppツアーだったので、デビュー間もないときにそういう難しい経験をしたからこそ、今はこんなに仲が良いのだと思います。― デビューという一つの大きな夢を叶えたカズタさんが考える“夢を叶える秘訣”を教えてください。カズタ:秘訣なんて良いこと言えないですし、僕が言えることではないのですが…(笑)、人は誰しもチャンスが回ってきていて、それを掴めるか掴めないかだと考えているので、掴めるように努力することが大切だと思います。努力した人はちゃんと準備ができているからこそ、チャンスが来たときに必ずそれを掴んで、また上に上がる機会が生まれるはずなので、チャンスを掴むためにずっと努力し続けることが“夢を叶える秘訣”だと思います。― ありがとうございました。(modelpress編集部)国籍:日本生年月日:1997年12月31日ポジション:メインダンサー、リードボーカル身長:177cm趣味:映画鑑賞、旅行、バスケットボール、散歩特技:1回で道を覚えることn.SSignは、日韓男女グローバルオーディションプロジェクト番組「青春スター」(2022年)アイドル派で最終選抜されたTOP7のメンバーと、「青春スター」に出演し惜しくもファイナリストに選ばれなかったメンバーを含む3人の新メンバーを迎え10人編成の完全体となり、韓国、日本、台湾、オーストラリア、アメリカ国籍のメンバーで構成される多国籍グローバルボーイズグループ。グループ名は“net of Star Sign”の略語で“星座の連結”という意味が込められている。2023年8月9日にDEBUT ALBUM「BIRTH OF COSMO」で正式デビューを果たした。【Not Sponsored 記事】