現地時間の2024年5月5日、イスラエル政府は中東の衛星テレビ局「アルジャジーラ」がイスラエル国内に置く事務所を閉鎖し、イスラエル国内からのアルジャジーラ公式ウェブサイトへのアクセスも遮断しました。Israel shuts down local Al Jazeera offices in ‘dark day for the media’ | Israel | The Guardianhttps://www.theguardian.com/world/article/2024/may/05/israel-shuts-down-local-al-jazeera-offices-in-dark-day-for-the-media

סוגרים את אלג׳זירה????????



פקחי משרד התקשורת בגיבוי משטרת ישראל פושטים בשעה זו על משרדי אלג׳זירה בירושלים ומחרימים את ציוד הערוץ. pic.twitter.com/BFWkOiniDH— ????????שלמה קרעי - Shlomo Karhi (@shlomo_karhi) May 5, 2024

We regret cabinet decision to close Al Jazeera in Israel. A free & independent media is essential to ensuring transparency & accountability. Now, even more so given tight restrictions on reporting from Gaza. Freedom of expression is a key human right. We urge govt to overturn ban— UN Human Rights (@UNHumanRights) May 5, 2024

FPA Statement regarding Al Jazeera closure pic.twitter.com/bBguIPYdg1— Foreign Press Assoc. (@FPAIsPal) May 5, 2024

イスラエル政府は2023年10月以降、外国人ジャーナリストによるガザ地区への立ち入りを禁止しており、2023年10月から続くイスラエルとイスラム教原理主義組織「ハマース」の戦闘の様子を伝える記者の数は限られています。その中でもアルジャジーラは24時間体制でガザ地区での戦闘による死傷者について報道するだけでなく、ハマースやガザ地区の他の過激派グループによるビデオ声明を公開していました。この結果、イスラエル政府はアルジャジーラを「ハマースのプロパガンダの道具になっている」「イスラエルの安全保障を脅かしている」と批判しています。イスラエル議会では2024年4月、国家安全保障上の脅威と見なされる外国放送局の一時的な閉鎖を認める法律が可決されました。この法律では、イスラエル国内のアルジャジーラの事務所を2024年7月末まで、またはガザ地区での大規模な軍事作戦が終結するまで閉鎖することが認められます。イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相は2024年5月5日に「ガザ地区での戦闘が続く間、アルジャジーラの国内事務所を閉鎖することで内閣が合意しました」と発表。またこの法律を基に、イスラエルの政府当局はホテルの一室に置かれたアルジャジーラの現地事務所を同日に閉鎖し、アルジャジーラが保有する放送機器も没収されました。さらにイスラエル当局は国内のケーブルテレビと衛星放送会社からアルジャジーラへの接続を遮断し、公式ウェブサイトへのアクセスもブロックしました。アルジャジーラは今回の一件について「イスラエルの安全保障を脅かしているという非難は、ジャーナリストを危険にさらす危険でばかげたうそです。アルジャジーラは、人権と情報へのアクセスに対する基本的権利を侵害する今回の行為を犯罪とみなし、強く非難します。アルジャジーラは世界中の視聴者にニュースや情報を提供し続ける権利を肯定しています」と語りました。また、国連人権高等弁務官事務所も「イスラエル政府によるアルジャジーラ閉鎖を遺憾に思います。アルジャジーラのような自由で独立したメディアは、透明性と説明責任を確保するために不可欠で、報道が厳しく制限されているガザ地区では、報道の自由が極めて重要になっています。私たちはイスラエル政府に対し、アルジャジーラへの禁止令を撤回するよう強く求めます」と述べています。NGO法人の外国人記者協会(FPA)は「イスラエル国内でアルジャジーラが閉鎖された2024年5月5日はメディアや民主主義にとって暗い日となりました」と批判しました。