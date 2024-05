任天堂は7日、Nintendo Switch(ニンテンドースイッチ)の後継機種について今期中にアナウンスすることを発表した。任天堂の公式Xでは「社長の古川です。2015年3月にNintendo Switchの存在を公表して以来9年ぶりにSwitchの後継機種に関するアナウンスを今期中に行います」と報告。「また、2024年後半のSwitchソフトラインナップをお知らせするNintendo Directを6月に実施しますが、そこでは後継機種を扱いません。誤解のないようお願いいたします」と伝えた。

Xでは「Switchの後継機種」が世界トレンド入りし、ネット上では「DSみたいに過去ソフトも遊べたら最高だけどなぁ」「Switch発売からもう7年も経ってるのが驚きです。新ハード楽しみですね」「すごく楽しみです!」「I'm really looking forward to this. I hope it will be made so that current console software can be played as well.」「Oh boy, this is exciting!」などと歓喜と驚きの声があがっている。