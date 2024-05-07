¡ÚÂîµå¡ÛÃæ¹ñÀª¤ËÇÈÍðÂ³¤¯¡¡ÃË»Ò¤Ï¸ÞÎØÏ¢ÇÆ¤ÎÇÏÎ¶¡¢½÷»Ò¤ÏÀ¤³¦2°Ì¤Î²¦ÒØù¨¤¬2²óÀïÇÔÂà /¥µ¥¦¥¸¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å
¡þÂîµå¥µ¥¦¥¸¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å(1Æü¡Á11Æü¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¦¥¸¥Ã¥À)
Ï¢ÆüÇ®Àï¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÂîµå¤Î¥µ¥¦¥¸¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¡£ÆüËÜ»þ´Ö6Æü¤ÎÃË½÷¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¹ñÀª¤ÎÇÔÂà¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£
¥ê¥ª¡¢Åìµþ¸ÞÎØ¤ÈÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿À¤³¦¥é¥ó¥¯3°Ì¤ÎÇÏÎ¶Áª¼ê¤Ï¡¢2²óÀï¤ÇÆ±20°Ì´Ú¹ñ¤Î¥Á¥ã¥ó¡¦¥¦¥¸¥óÁª¼ê¤ÈÂÐÀï¡£Âè1¥²¡¼¥à¤Î¶¥¤ê¹ç¤¤¤òÍî¤È¤¹¤È¡¢0-3(11-13¡¢6-11¡¢8-11)¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥ÈÉé¤±¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿Æ±4°Ì¤ÎÎÂÌ÷ÖÂÁª¼ê¤Ï¡¢Æ±68°Ì¥¤¥é¥ó¤Î¥Ë¥Þ¡¦¥¢¥é¥ß¥ä¥óÁª¼ê¤Ë2-3(14-12¡¢6-11¡¢11-8¡¢9-11¡¢5-11)¤ÇµÕÅ¾Éé¤±¡£À¤³¦¥é¥ó¥¯¤Ç¥È¥Ã¥×4¤òÆÈÀê¤¹¤ëÃË»ÒÃæ¹ñ¤Ï¡¢2¿Í¤¬2²óÀï¤Ç»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢½÷»Ò¤Ç¤ÏÆ±2°Ì¤Î²¦ÒØ碰Áª¼ê¤¬¡¢Æ±39°Ì¥¤¥ó¥É¤Î¥Þ¥Ë¥«¡¼¡¦¥Ð¥È¥éÁª¼ê¤ÈÂÐÀï¡£1-3(11-6¡¢5-11¡¢7-11¡¢10-12)¤ÇµÕÅ¾Éé¤±¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤Á¤é¤â2²óÀïÇÔÂà¡£2·î¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÃÄÂÎÀï¤Ç¤â¸½À¤³¦1°Ì¤Ç¤¢¤ëÃæ¹ñ¤ÎÂ¹±ÏèµÁª¼ê¤¬¡¢Æ±155°Ì¤Î¥¤¥ó¥ÉÁª¼ê¤ËÇË¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ºÆ¤Ó¥¤¥ó¥ÉÀª¤Ë¶âÀ±¤òµö¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜÃË»Ò¤ÏµÈÂ¼¿¿À²Áª¼ê¡¢¼ÄÄÍÂçÅÐÁª¼ê¤¬3²óÀï¿Ê½Ð¤ò·è¤á¡¢Ä¥ËÜÃÒÏÂÁª¼ê¤¬7Æü¤Ë2²óÀï¤òÍ½Äê¡£µÈÂ¼Áª¼ê¤ÏÀ¤³¦1°Ì¤Î²¦Á¿¶ÖÁª¼ê¤È¥Ù¥¹¥È8¤ò¤«¤±Àï¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ½÷»Ò¤ÏÌÚ¸¶ÈþÍªÁª¼ê¡¢Ä¥ËÜÈþÏÂÁª¼ê¡¢Ê¿ÌîÈþ±§Áª¼ê¡¢ÁáÅÄ¤Ò¤ÊÁª¼ê¤¬3²óÀï¿Ê½Ð¤ò·è¤á¡¢°ËÆ£ÈþÀ¿Áª¼ê¤¬7Æü¤Ë2²óÀï¤òÍ½Äê¡£Ê¿ÌîÁª¼ê¤¬À¤³¦4°Ì¤ÎÄÄÌ´Áª¼ê¤È¥Ù¥¹¥È8¤òÀï¤¤¤Þ¤¹¡£