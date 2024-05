量よりも質という概念を大切にし、サスティナブルな栽培方法でシャンパーニュを手がけるシャンパーニュブランド「テルモン」は、モダンフレンチ「TOUMIN(トウミン)」にて、オーガニックファーム「Ome Farm」の伝統野菜を使用したペアリングをディナーを5月8日(水)と 9日(木)の二日間限定で提供する。【画像】サスティナブルな栽培方法でシャンパーニュを手がける「テルモン」が提案するディナー企画(写真4点)

ディナーイベント詳細

テルモンは、”母なる自然の名のもとに(In the Name of Mother Nature)” をすべての活動の指標とし、1世紀以上、4世代にわたって真摯に自然と向き合いシャンパーニュ造りを続けるシャンパーニュメゾン。100パーセントオーガニックのシャンパーニュを造り出すことを目標としており、持続可能な生産ライフサイクルを実現している。そんなテルモンが今回提案するのは、オーガニック野菜をふんだんに使用したコースとのペアリング企画。熟成させた培養土で育て上げられた採れたてのスナップエンドウやディル、冬から発酵させていたみやま小蕪などの野菜と初夏の魚介を組み合わせた料理などが並び、「レゼルヴ・ブリュット」や「ブラン・ド・ブラン ヴィノテーク2006」などと合わせてサービングされるという。二日間のみの開催となるこの貴重な機会にぜひ、特別なディナーを堪能してみてはいかがだろうか。日時:5月8日(水)、9日(木)19時スタート場所:TOUMIN(東京都港区西麻布2-24-14 バルビゾン73 2F)内容:シャンパーニュ・テルモンと、オーガニックファーム「Ome Farm」にて育てられた江戸東京野菜を使用した特別なペアリングディナーを2日間限定にて開催席数:各日10席料金:33,000円(税込)提供予定:テルモン5種&フード9種のペアリング(レゼルヴ・ブリュット、レゼルヴ・ロゼ、サン・スフル2013、ブラン・ド・ノワール2015、ブラン・ド・ブラン ヴィノテーク2006)ご予約:TOUMIN電話 03-6451-1718