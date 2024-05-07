【ユーロ圏】

フランス経常収支（3月）15:45

予想 N/A 前回 9.0億ユーロ



フランス貿易収支（3月）15:45

予想 N/A 前回 -52.44億ユーロ



ユーロ圏小売売上高（3月）18:00

予想 0.7% 前回 -0.5%（前月比)

予想 -0.2% 前回 -0.7%（前年比)



【英国】

建設業PMI（購買担当者景気指数）（4月）17:30

予想 N/A 前回 50.2 （建設業PMI)



【カナダ】

Ivey購買部協会指数（4月）23:00

予想 N/A 前回 57.5



※予定は変更されることがあります。

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