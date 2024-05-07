【ユーロ圏】
フランス経常収支（3月）15:45
予想　N/A　前回　9.0億ユーロ

フランス貿易収支（3月）15:45
予想　N/A　前回　-52.44億ユーロ

ユーロ圏小売売上高（3月）18:00
予想　0.7%　前回　-0.5%（前月比)　
予想　-0.2%　前回　-0.7%（前年比)

【英国】
建設業PMI（購買担当者景気指数）（4月）17:30
予想　N/A　前回　50.2 （建設業PMI)

【カナダ】
Ivey購買部協会指数（4月）23:00
予想　N/A　前回　57.5

※予定は変更されることがあります。