これからの予定【経済指標】
【ユーロ圏】
フランス経常収支（3月）15:45
予想 N/A 前回 9.0億ユーロ
フランス貿易収支（3月）15:45
予想 N/A 前回 -52.44億ユーロ
ユーロ圏小売売上高（3月）18:00
予想 0.7% 前回 -0.5%（前月比)
予想 -0.2% 前回 -0.7%（前年比)
【英国】
建設業PMI（購買担当者景気指数）（4月）17:30
予想 N/A 前回 50.2 （建設業PMI)
【カナダ】
Ivey購買部協会指数（4月）23:00
予想 N/A 前回 57.5
※予定は変更されることがあります。
フランス経常収支（3月）15:45
予想 N/A 前回 9.0億ユーロ
フランス貿易収支（3月）15:45
予想 N/A 前回 -52.44億ユーロ
ユーロ圏小売売上高（3月）18:00
予想 0.7% 前回 -0.5%（前月比)
予想 -0.2% 前回 -0.7%（前年比)
【英国】
建設業PMI（購買担当者景気指数）（4月）17:30
予想 N/A 前回 50.2 （建設業PMI)
【カナダ】
Ivey購買部協会指数（4月）23:00
予想 N/A 前回 57.5
※予定は変更されることがあります。