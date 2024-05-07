7日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数403、値下がり銘柄数127と、値上がりが優勢だった。



個別ではＧｒｅｅｎＥｎｅｒｇｙ ＆ Ｃｏｍｐａｎｙ<1436>、売れるネット広告社<9235>がストップ高。セキュア<4264>は一時ストップ高と値を飛ばした。ツクルバ<2978>、ｊｉｇ．ｊｐ<5244>、リアルゲイト<5532>、Ｇｌｏｂｅｅ<5575>、ＪＲＣ<6224>など8銘柄は年初来高値を更新。ギックス<9219>、ＡＢＥＪＡ<5574>、マイクロ波化学<9227>、モルフォ<3653>、アイビス<9343>は値上がり率上位に買われた。



一方、Ｂｉｒｄｍａｎ<7063>がストップ安。ジーエヌアイグループ<2160>、カルナバイオサイエンス<4572>、ヌーラボ<5033>、グリッド<5582>、アディッシュ<7093>など7銘柄は年初来安値を更新。ドリコム<3793>、ブルーイノベーション<5597>、トリプルアイズ<5026>、ＴＷＯＳＴＯＮＥ＆Ｓｏｎｓ<7352>、キューブ<7112>は値下がり率上位に売られた。



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